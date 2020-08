1 września rocznica śmierci Deyny. Odsłonięcie muralu

Poniedziałek, 31 sierpnia 2020 r. 21:04 Woytek

1 września przypada 31. rocznica śmierci legendy stołecznego klubu Kazimierza Deyny. Kibice tradycyjnie spotykają się w Źródełku, skąd o godzinie 19:16 wyruszą w kierunku pomnika Kazimierza Deyny, by złożyć wieniec. Zapraszamy do udziału w uroczystości i zabrania ze sobą zniczy.



Tego samego dnia o godzinie 18:00 przy ul. Kazury 16 (parking od Płaskowickiej) odbędzie się oficjalne zakończenie prac nad muralem Deyny, który powstał z inicjatywy Janusza Dorosiewicza, prezesa Fundacji im. Kazimierza Deyny, który pomagał kibicom postawić pomnik Kazika, a także sprowadził do Polski jego prochy. Choć mural jest już gotowy, to cały czas trwa zbiórka, na brakującą kwotę, którą wykonawca ma otrzymać na koniec września.



Zapraszamy na oba wydarzenia!



* * *



Kazimierz Deyna w Legii spędził 12 i pół roku. Dwukrotnie świętował na Łazienkowskiej mistrzostwo Polski (1969, 1970) i raz Puchar Polski. W Legii rozegrał 390 meczów i zdobył 141 bramek. Sukcesy osiągał także w reprezentacji Polski, zarówno na Mistrzostwach Świata, jak i Igrzyskach Olimpijskich. Z Legii odszedł do Manchesteru City, a piłkarską karierę zakończył w San Diego Sockers.



Wszystko o Kazimierzu Deynie znajdziecie na stronie www.kazimierzdeyna.com.