Legioniści zagrają w reprezentacjach

Wtorek, 1 września 2020 r. 15:20 Mishka, źródło: Legionisci.com

We wrześniu rozegrane zostaną mecze reprezentacji Polski oraz młodzieżowych reprezentacji narodowych. Artur Jędrzejczyk i Michał Karbownik otrzymali powołania do reprezentacji A na spotkania Ligi Narodów z Holandią i Bośnią i Hercegowiną. W kadrze Gruzji będzie miał szansę wystąpić Walerian Gwilia, a Filip Mladenović w kadrze Serbii.



Powołania otrzymali również młodsi piłkarze Legii Warszawa - Ariel Mosór, Nikodem Niski i Szymon Włodarczyk do U-19, a Mateusz Hołownia, Bartosz Slisz i Maciej Rosołek do U-21.



Legioniści w reprezentacjach:



Reprezentacja A Liga Narodów

04.09. godz. 20:45 Holandia - Polska (Amsterdam)

07.09. godz. 20:45 Bośnia i Hercegowina - Polska (Zenica)

powołani: Artur Jędrzejczyk, Michał Karbownik



U-21 eME 2021

04.09. godz. 18:00 Estonia - Polska (Parnawa)

08.09. godz. 18:00 Polska - Rosja (Łódź)

powołani: Mateusz Hołownia, Bartosz Slisz, Maciej Rosołek



U-19 mecze towarzyskie

03.09. godz. 14:30 Polska - Niemcy (Kalisz)

07.09. godz. 16:45 Polska - Czechy (Brzeg)

powołani: Ariel Mosór, Nikodem Niski, Szymon Włodarczyk



Liga Narodów

03.09. godz. 20:45 Rosja - Serbia

05.09. godz. 18:00 Estonia - Gruzja

06.09. godz. 20:44 Serbia - Turcja

08.09. godz. 18:00 Gruzja - Macedonia Północna

powołani: Walerian Gwilia (Gruzja), Filip Mladenović (Serbia)