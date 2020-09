Kacper Kowalczyk nowym graczem Legii

Wtorek, 1 września 2020 r. 07:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nowym zawodnikiem futsalowej Legii został utalentowany i bramkostrzelny zawodnik Zdrowia Garwolin, reprezentant młodzieżowych reprezentacji Polski w futsalu, Kacper Kowalczyk. "O przenosinach do Legii zdecydowała przede wszystkim możliwość gry na wyższym poziomie. Zawsze chciałem brać udział w profesjonalnych treningach. Kiedy dostałem propozycję gry w Legii, nie zastanawiałem się ani chwili. Wierzę w swoje możliwości i jestem przekonany, że ciężka praca i wysiłek jaki wkładam w grę, przyniosą oczekiwane efekty. A większa rywalizacja o miejsce w składzie? To tylko większa motywacja do ciężkiej pracy. Grając w Legii na zapleczu ekstraklasy, zdobędę potrzebne doświadczenie. W Legii gra wielu doświadczonych graczy i chcę się od nich uczyć jak najwięcej" - mówi Kacper.



Kowalczyk w minionym sezonie miał okazję grać przeciwko Legii w niezwykle zaciętym spotkaniu II ligi, które legioniści wygrali 2-1. "Atmosfera na trybunach była wtedy świetna. Fani wspierali swój ukochany klub i bardzo fajnie gra się mogąc liczyć na takie wsparcie publiczności" - mówi zawodnik, który z Legią przygotowuje się do rozgrywek I ligi w sezonie 2020/21.



"Cel na najbliższy sezon mamy jasny - chcemy awansować do futsalowej ekstraklasy. Z kolei jeśli chodzi o młodzieżową reprezentację Polski, to chcę pokazać się z jak najlepszej strony na najbliższym zgrupowaniu kadry. Zamierzam powalczyć o miejsce na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w przyszłym roku" - mówi Kacper Kowalczyk, który otrzymywał już powołania do reprezentacji Polski do lat 18 i 19. Kowalczyk w sezonie 2020/21 grę w futsalowej I lidze, łączyć będzie z rozgrywkami IV ligi w piłce 11-osobowej, gdzie reprezentuje barwy Wilgi Garwolin.