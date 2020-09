Bilety na mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza

Wtorek, 1 września 2020 r. 10:41 Redakcja, źródło: Legionisci.com

5 września o godzinie 19:30 koszykarze Legii podejmą MKS Dąbrowa Górnicza. Wejściówki na to spotkanie nabywać można wyłącznie online, na stronie legiakosz.abilet.pl. W związku z aktualnymi obostrzeniami, w hali przy Obrońców Tobruku będzie mogło zasiąść 708 widzów.



Ceny biletów:

Kategoria zielona - sektory B, C, D, F, G, H - ulgowy - 10,00 zł/normalny - 15,00 zł

Kategoria biała: sektor E - ulgowy - 15,00 zł/normalny - 25,00 zł

Kategoria czerwona: sektory E,I - ulgowy - 25,00 zł/normalny - 35,00 zł

VIP: ulgowy 50,00 zł/normalny 79 zł



Przy zakupie biletu jest podanie swoich danych (imię i nazwisko). Dzieci do lat 7 wchodzą na mecz bezpłatnie, bez własnego miejsca siedzącego, ale również muszą posiadać imienny bilet.



Bilety ulgowe przysługują uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Bilety ulgowe ważne są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki.



Zasady panujące w hali OSiR Bemowo podczas reżimu sanitarnego znajdziecie tutaj.