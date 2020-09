Biblioteka legionisty: Ostatni honorowy

Poniedziałek, 14 września 2020 r. 14:28 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed kilku laty ukazała się bardzo interesująca książka Jacka Kamudy zatytułowana "Ostatni honorowy". Powieść oparta jest na autentycznych wydarzeniach z lat 80. i 90. minionego wieku, autor jednak zmienił imiona i nazwiska bohaterów. A głównym bohaterem powieści jest szermierz Legii Warszawa, Kuba Błażyk.



"Drezdeńska Sporthalle, pamiętająca jeszcze czasy brunatnych sztandarów i hałaśliwych wieców, szumiała jak targ w upalne popołudnie. Spartakiada pomału dobijała do finału mistrzostw drużynowych. W ostatniej walce na planszy dwa na dwadzieścia cztery metry miał zmierzyć się Wiaczesław Sienielnikow z Dynamo Moskwa i Kuba Błażyk z warszawskiej Legii. To była dogrywka, a Polak brał udział w decydującej walce. (...) Owacje były wielkie. Legia wygrała i tylko to się liczyło. Kuba poczuł, że się dusi, zerwał z głowy szermierczą maskę, ścisnął pod lewą pachą razem z szablą. Wyciągnął dłoń do Moskala - co mi tam, pomyślał, trzeba trzymać fason. Dłoń zawisła w próżni. Zoltan Obliescu wziął mikrofon i oznajmił: - Werdyktem sędziowskim wygrywa..." - czytamy w pierwszym rozdziale książki, w którym przebieg finałowej walki i ostateczny rezultat poznajemy na kilku stronach.



To jednak tylko wstęp do interesującej historii Kuby Błażyka, który miał uczestniczyć w zbliżających się igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Jednak nie o igrzyskach jest książka Kamudy. Werdykt finałowej walki z Sienielnikowem sprawił, że Kuba zaczął poważnie zastanawiać się nad swoją sportową przyszłością. I wtedy otrzymał propozycję udziału w pojedynkach na ostrą broń białą. Oczywiście za odpowiednią zapłatę. Trzeba tylko... przeżyć, bowiem przeciwnicy wcale nie stosują sportowych reguł.



Książkę opisującą tę ciekawą historię, ze wspomnianym legijnym wątkiem czyta się doskonale. Jak zapewnia sam autor, ta oparta jest na wydarzeniach autentycznych. Zdecydowanie warto poświęcić dwa-trzy wieczory na zapoznanie się z tą powieścią.



Tytuł: Ostatni honorowy

Autor: Jacek Komuda

Wydawnictwo: Fabryka Słów

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 376



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.