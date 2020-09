Drita Gnjilane rywalem Legii w 3. rundzie el. Ligi Europy

W meczu 2. rundy eliminacji Ligi Europy FK Sileks przegrał z Dritą Gnjilane 0-2. Oznacza to, że zespół z Kosowa będzie rywalem Legii Warszawa w 3. rundzie eliminacyjnej. Spotkanie rozegrane zostanie w czwartek, 24 września o godzinie 20:30 w Warszawie. Zgodnie z decyzją UEFA mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Transmisję przeprowadzi stacja TVP Sport. Legioniści mogli trafić na rywali z Kosowa już w 1. rundzie eliminacyjnej, ale mecz Drity z Linfield nie doszedł do skutku z powodu zakażeń koronawirusowych w ekipie Drity i UEFA przyznała walkower mistrzowi Irlandii Północnej. W przypadku awansu, Legia w 4. rundzie eliminacyjnej nie będzie rozstawiona i rozegrany zostanie jeden mecz (bez rewanżu). Losowanie 4. rundy odbędzie się w piątek, 18 września, czyli przed meczami 3 rundy. Poznaj listę potencjalnych rywali Legii w 4. rundzie el. LE Wyniki Ligi Europy 2020/21

Jimmy L - 2 godziny temu, *.d1-online.com Lech i Piast razem mają mniejszy budżet od nas, teraz czas na Legie która ma teoretycznie słabszych przeciwników. No to zobaczymy? oby Nie ale mogą być jaja odpowiedz

JACUNHO - 3 godziny temu, *.kampinostelco.pl Tylko Legia!!! Tylko Legia umie przegrywać!!!

Spójrzcie realnie na sytuację, nie sentymentalnie. Drużyny które były skazane przez nas na pożarcie dały radę i to pomimo tylu perypetii

A my co? Już boimy się co to będzie, chociaż niedawno planowaliśmy IV rundę LM. Nie chodzi mi już o wynik nadchodzącego meczu, ale o wstyd jaki będzie gdy nie poradzimy sobie z takim zespołem z Kosowa czy Bośni. Już dziś słucham prześmiewców, którzy nazywają mnie fanatykiem, ale pomimo wszystkiemu jestem z naszą drużyną na dobre i złe

Jednak proszę wszystkich o realne podejście do sprawy bo wcale nie jest tak różowo jakby to się wydawało







zp - 3 godziny temu, *.chello.pl @JACUNHO : Jacuniu nie żeby złośliwie ale przejedz się czasem na Bułgarską, dopiero poczujesz frustrację ???? P.S. Choć wiarę i fanatyzm doceniam i popieram. odpowiedz

JACUNHO - 3 godziny temu, *.kampinostelco.pl @zp:

Obawiam się że dziś po konfrontacji z nami, na Bułgarskiej nastroje nie byłyby najgorsze odpowiedz

Legionista prawicowiec - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Będzie ciężko, nawet bardzo, ale damy radę 2:1 będzie bo ciężkiej pracy i walce z sercem!!!! odpowiedz

Autor - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Będzie ciężko, obyśmy dali radę :( odpowiedz

Boner - 4 godziny temu, *.chello.pl Gwilia na 10 i możemy spokojnie oglądać, relaksując się pięknym widowiskiem. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl No, jak nasze gwiazdy odpadną z tym czymś, to do końca wieku nie wygrzebiemy się ze wstydu. odpowiedz

speed - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Wolfik: Jeszcze parę lat takiego zarządzania klubem to my będziemy takim "tym czymś"niestety. odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Pykniemy Gornika 2-1, Drite 2-0. odpowiedz

zp - 3 godziny temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: jedno co mogę powiedzieć pewnikiem, Twój pierwszy mądry wpis, szacunek. odpowiedz

atmosferic - 5 godzin temu, *.orange.pl Kosowianie zapier...laja, nie to co Vukowianie. Drita ma historyczna 4 runde w kieszeni. odpowiedz

Rio - 5 godzin temu, *.oxynet.pl Bardzo ciężki rywal.

No, ale jak odpadniemy to nie z byle kim.

Nopar - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl czy tu jeszcze są kibice Legii czy już tylko płaczki i kibice sukcesu (jak nie przejdą oddsm karnet). Ja już kiedyś 23 lata czekałem na mistrzostwo i chodziłem, oglądałem, kibicowałem.

Oczywiście chcemy więcej i lepiej (słusznie!) , ale ... odpowiedz

LewLegia - 4 godziny temu, *.net.pl @Nopar : kupiłeś karnet, więc utrzymujesz przy życiu tego prezesa i akceptujesz tego nieudacznika prezesa i jego świtę. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Nopar : Jacy ku...a kibice sukcesu??? Gramy z drużyną z Kosowa i patrząc na formę naszych grajków większość ma obawy o wynik w meczy który powinien być formalnością. O jakim sukcesie opowiadasz??? O wygranej z zespołem o którym miesiąc temu nikt nie wiedział, że istnieje???? odpowiedz

Ryj - 3 godziny temu, *.47.4 @LewLegia: Czyli mamy nie chodzić na mecze, bo ktoś w klubie na tym zarabia? Mamy czekać, aż nam zapłacą za ich oglądanie? Przepraszam Cię, ale myślenie masz bardzo prymitywne. odpowiedz

Ryj - 3 godziny temu, *.47.4 @Wolfik: myślę że chodziło koledze o to, że większość z Was wypowiadających się na tym forum nie jest z klubem na dobre i na złe. To jest znak tych czasów, że chcecie mieć wszystko i uważacie, że się to Wam należy. Zero samokrytyki, dystansu i czerpania radości z tego, że cokolwiek za futbol gra nasza drużyna jesteśmy dumni z bycia Legionistami. Jeżeli nie jesteście dumni to nimi zwyczajnie nie jesteście. odpowiedz

Ginka - 3 godziny temu, *.chello.pl @Ryj: Kolego, skoro uzurpujesz sobie prawo do wypowiadania się (oceniania) w imieniu tysięcy, to praktycznie Twój wpis już na wstępie staje się intelektualną makulaturą...

zp - 3 godziny temu, *.chello.pl @Ginka: nie zgodzę się z Tobą, nie ma kryterium, które by pozwalało ocenić kto jest a kto nie jest kibicem Legii tylko trolem. Wpis kolegi zasadny. Pzdr. odpowiedz

robert - 3 godziny temu, *.mm.pl @Wolfik: Może mały zakładzik o to kto awansuje? odpowiedz

Ginka' - 2 godziny temu, *.chello.pl @zp: w sposób bardziej klarowny ode mnie wyjaśniłeś @Ryj-owi kwestię bycia lub nie kibicem Legii. Brawo!

Ps.: tylko nie bardzo rozumiem Twoje potwierdzenie zasadności Jego wpisu... odpowiedz

Powiś(L)e - 5 godzin temu, *.vectranet.pl No to Kosowo ma awans! Vuko na pewno przygotuje zespół tak aby przegrał! odpowiedz

Ryj - 5 godzin temu, *.47.4 @: Stary, weź i spłyń stąd. odpowiedz

lucho_83 - 5 godzin temu, *.btc-net.bg Jak ich nie przejdą to chyba trzeba będzie oddać karnet... ???? odpowiedz

(L)eve(L)64 - 5 godzin temu, *.plus.pl Kelnerzy z Kosowa, dodatkowo mecz w domu, trener Vuko- no to mamy pozamiatane i możemy skupić się lidze. odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @(L)eve(L)64: Kelnerzy? Dla polskich zespołów? Proszę Cię. Trzeba będzie walczyć 90 minut. odpowiedz

Franco - 5 godzin temu, *.35.79 @Arek: to była ironia.. odpowiedz

Mar - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Tylko zwycięstwo, bo porażki nie da się wytłumaczyć odpowiedz

wwwojtecky (L) - 5 godzin temu, *.netfala.pl Co to za pastuchy?? Tego nie można przegrać!! odpowiedz

Filip_Legionista - 5 godzin temu, *.209.39 Pewnie w 4 rundzie tyle szczęścia nie będzie i zagramy na wyjeździe odpowiedz

Adam - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Wydawało mi się, że w ostatnich rundach kwalifikacji będą dwumecze. odpowiedz

Ja1916 - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Adam: też mi się tak wydawało. Może tylko w LM a LE nie? Ale zdaje się że i tu i tu dwumecz miał być. odpowiedz

L L L - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Adam:w 4 rundzie są rewanże odpowiedz

Aryon - 5 godzin temu, *.chello.pl @Adam: @Ja1916: Obydwaj się mylicie. Gdy UEFA informowała o "nowych" zasadach rozgrywania eliminacji było określone wyraźnie, że w LM dwumecz jest w ostatniej rundzie eliminacji, a w przypadku LE wszystkie mecze eliminacyjne rozgrywa się 1 mecz. odpowiedz

