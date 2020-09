Komentarze (14)

Misiorro - 10 minut temu, *.orange.pl Trzeba pamietac, ze w Portugalii inaczej niz w Polsce wygladaja rozgrywki i caly system szkolenia dla U19 i U23.



Jak najbardziej nich mlody poprobuje sil w Legii II zanim wystartuje do pierwszego skladu - moim zdaniem madra decyzja dla goscia ktory nie pogral w seniorskiej pilce.



@Moussa Outtara - co do Tina Matica, chlopak to sredni gracz ale mial tez niefarta z kontuzja w Zadarze, od tego czasu czekal na gola i strzelil go jakos kilka dni temu w koncu ;)

obstawiam ze do 1.HNL dojedzie i na tym sie zatrzyma. odpowiedz

Jasio - 45 minut temu, *.otenet.gr Za 3 lata w w Pogoni Siedlce wyląduje ;) odpowiedz

ooon - 49 minut temu, *.47.215 nie tego Lionela kupili.. odpowiedz

Moussa Quattara - 53 minuty temu, *.chello.pl A pamietacie Sulleya? Sulejmaniego? Llonskiego? Matica? Powiem tak: fajnie, ze (L) szuka mlodych perspektywicznych, ale te szlifowania to na L3 jakos nigdy nie wyszly. Co innego, jak mlody Duda przyszedl od razu na 1 druzyne. odpowiedz

Franco - 1 godzinę temu, *.35.79 Myślicie że to prosta sprawa wysiąść na brzegu w Afryce i kupić piłkarza do pierwszej drużyny?

Nie...

No jasne że nie... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Lionnel Richi ladnie spiewal ,,Hello...,,Takze ten... odpowiedz

speed - 48 minut temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: Bracia Gibb też ładnie śpiewali "Tragedy" odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Polowal na antylopy, takze wybiegany. odpowiedz

Krzysztof Zakolakowski - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jakbyśmy trafili w IV rundzie na jakiś zespół z polski to akurat by pasował by ich wyeliminować xD odpowiedz

#antykrzeszczu - 1 godzinę temu, *.102.55 @Krzysztof Zakolakowski: Fajnie by było. odpowiedz

#antykrzeszczu - 1 godzinę temu, *.102.55 No tak kurkawodna!..kupujá!żeby grał w Legii 2?! odpowiedz

Szmu(L)ki - 2 godziny temu, *.play-internet.pl 10 co sezon takich powinno trafiać do dwójki na sprawdzenie. 1 niech po roku się przebije do jedynki i będzie dobrze. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Stoper do pierwszego składu pierwszej drużyny Legii Warszawa potrzebny na już. odpowiedz

Zdzicho - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Młody, czarny i wybiegany. Niech szaleje odpowiedz

