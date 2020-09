Koszykówka

Legia Warszawa 93-70 MKS Dąbrowa Górnicza

Sobota, 5 września 2020 r. 21:19 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 2. kolejki koszykarskiej ekstraklasy rozegranym w hali na Bemowie Legia Warszawa wygrała 93-70 z MKS-em Dąbrowa Górnicza. To drugie zwycięstwo legionistów, które jednocześnie dało im pozycję lidera w tabeli.



Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia gości 5-0, ale Jakub Karolak równie szybko odpowiedział trójką i udanym wejściem pod kosz. W kolejnych minutach przewagę osiągnęła drużyna z Dąbrowy Górniczej. Na cztery minuty przed zakończeniem pierwszej kwarty goście wygrywali 14-8, ale legioniści popisali się udaną pogonią i po rzutach wolnych Justina Bibbinsa pierwszy raz wyszli na prowadzenie (21-20).



Druga część gry to mała sinusoida. Najpierw za sprawą Grzegorza Kamińskiego i Dariusza Wyki "Zieloni Kanonierzy" odskoczyli na 6 oczek (28-22). Następnie serią celnych akcji popisali się rywale - 11 punktów przy żadnym Legii pozwoliło im objąć prowadzenie 33-28. Od tego momentu było już na szczęście tylko lepiej. Na dwie i pół minuty przed przerwą podopieczni Wojciecha Kamińskiego prowadzili 41-35 i przed końcową syreną nie pozwolili już zbliżyć się MKS-owi (47-41).



Trzecia kwarta do jeszcze lepsza gra legionistów, którzy w dwie minuty powiększyli przewagę do 10 punktów, po kolejnych dwóch do 15 punktów (60-45), a na zakończenie kwarty przewaga urosła do 21 oczek (73-52). Najskuteczniejszym w drużynie gospodarzy w tym momencie meczu był Jamel Morris z dorobkiem 17 punktów.



Ostatnie 10 minut spotkania nie zmieniło już nic w kwestii końcowego rozstrzygnięcia, ale na początku rywale rozpoczęli odrabianie strat, tyle że udało im się zbliżyć jedynie na 14 punktów. Następnie ponownie Legia odskoczyła i ostatecznie wygrała aż 23 punktami!



Kolejne spotkanie legioniści rozegrają w najbliższy wtorek w Zielonej Górze. Najbliższy mecz w Warszawie odbędzie się w czwartek, 17 września o godz. 17:35 z Astorią Bydgoszcz.



PLK: Legia Warszawa 93-70 MKS Dąbrowa Górnicza

Kwarty: 23-22, 24-19, 26-11, 20-18



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

24. J. Morris 25 (5)

1. J. Bibbins 16 (1)

2. J. Karolak 12 (2)

91. D. Wyka 9 (1)

14. G. Kulka 7

---

31. G. Kamiński 10 (2)

8. M. Sokołowski 8 (1)

15. A. Linowski 2

18. M. Konopatzki 2

84. P. Kuźkow 2

2. B. Didier-Urbaniak 0

99. J. Sadowski 0



MKS Dąbrowa Górnicza [punkty, za trzy]

8. S. Killeya-Jones 17 (1)

2. L. Moore 17

22. E. Wilson 15 (2)

25. M. Nowakowski 8

5. M. Piechowicz 0

---

10. M. Ratajczak 5

13. J. Motylewski 4

41. M. Kroczak 3 (1)

33. K. Dawdo 1

21. I. Karacić 0

3. A. Mazurczak -

14. P. Paduch -



Komisarz: T. Konczewski

Sędziowie: M. Kowalski, M. Nawrocki, A. Szczotka



widzów: 708



