Rezerwy

III liga: Pelikan Łowicz 3-1 Legia II Warszawa

Niedziela, 6 września 2020 r. 13:12 Woytek

W meczu 5. kolejki III ligi grupy I rozegranym w Łowiczu Legia II Warszawa przegrała 1-3 z Pelikanem. Gospodarze objęli prowadzenie już w 2. minucie po trafieniu Macieja Wyszogrodzkiego. W doliczonym czasie pierwszej połowy na 2-0 podwyższył Dawid Kieplin. Legioniści zdobyli kontaktową bramkę w 63. minucie za sprawą Damiana Warchoła, ale ostatnie słowo należało do Pelikana. W 71. minucie do siatki Legii trafił Krystian Białas.



Była to pierwsza porażka podopiecznych Tomasza Sokołowskiego w tym sezonie. Legioniści mają na swoim koncie 10 punktów.



III liga: Pelikan Łowicz 3-1 (2-0) Legia II Warszawa

1-0 - 2' Maciej Wyszogrodzki

2-0 - 45' Dawid Kieplin

2-1 - 63' Damian Warchoł

3-1 - 71' Krystian Białas



