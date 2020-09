Wataha Zielona Góra 50-19 Legia Warszawa

W meczu 1. kolejki I ligi rugby rozegranym w Zielonej Górze Legia Warszawa przegrała 19-50 z Watahą. Mecz był zacięty, ale w drugiej części skuteczniej atakowali gospodarze i zasłużenie wygrali Wataha objęła prowadzenie w 15. minucie po ataku, który dzielnie i długo odpierali legioniści. W 24. minucie Legia odpowiedziała przyłożeniem i bardzo ładnym podwyższeniem z ostrego kąta i zrobiło się 7-7. W 38. minucie miał miejsce udany młyn Watahy na ostatnich metrach oraz podwyższenie i ponownie gospodarze odskoczyli na 7 punktów. W doliczonym czasie pierwszej części spotkania legioniści długo szarżowali i zakończyli akcję przyłożeniem, więc do przerwy przegrywali 12-14. Po zmianie stron Wataha szybko zaliczyła przyłożenie z podwyższeniem i zrobiło się 24-12. W 55. minucie świetnym rajdem popisał się Krystian Goluda. W 60. minucie grając w przewadze jednego zawodnika punkty zdobyli goście z Warszawy, ale później punkty trafiały na konto Watahy, która ostatecznie wygrała 50-19. I liga: Wataha Zielona Góra 50-19 (14-12) Legia Warszawa

