U-19: Polska 1-1 Niemcy

Reprezentacja Polski do lat 19 zremisowała 1-1 (1-0) w rozegranym w Kaliszu towarzyskim meczu z Niemcami. W pomeczowej serii rzutów karnych Niemcy wygrali 4-2. W 85. minucie na boisku pojawił się Ariel Mosór. U-19: Polska 1-1 (1-0) Niemcy Filip Szymczak 7 (k) - Mehmet-Can Aydin 52 karne: 0-1 Marcel Beifus, 1-1 Jan Biegański, 1-2 Enrique Pereira da Silva, (1-2 Filip Marchwiński - obroniony), 1-3 Tim Civeja, 2-3 Aleksander Buksa, 2-4 Marvin Obuz, (2-4 Hubert Turski - nad bramką) Polska: 22. Kacper Bieszczad - 13. Jakub Iskra, 4. Łukasz Bejger, 5. Patryk Peda (85, 3. Ariel Mosór), 21. Jakub Niewiadomski, 14. Daniel Szelągowski - 8. Kacper Kozłowski (82, 16. Adam Ratajczyk), 6. Jan Biegański, 10. Michał Rakoczy (82, 18. Aleksander Buksa) - 9. Filip Szymczak (56, 24. Hubert Turski), 11. Filip Marchwiński Niemcy: 12. Noah Atubolu - 7. Tim Lemperle (32, 17. Ansgar Knauff; 60, 24. Enrique Pereira da Silva), 2. Christalino Atemona (46, 22. Jannis Lang), 4. Márton Dárdai (46, 14. Marcel Beifus), 5. Tan-Kenneth Schmidt (46, 15. Mehmet-Can Aydin), 3. Kerim Çalhanoğlu (46, 13. Marvin Obuz) - 10. Jan Thielmann (46, 20. Merlin Röhl; 70, 19. Abdenego Nankishi), 6. Eric Martel (46, 18. Tim Civeja), 8. Jonas Dirkner (46, 16. Christopher Scott), 11. Paul Nebel (46, 21. Marco John) - 9. Emilio Kehrer (46, 26. Luis Hartwig; 70, 25. Dennis Borkowski) żółte kartki: Niewiadomski, Rakoczy - Aydin

