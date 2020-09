Młodzież: mecze niedzielne

Poniedziałek, 7 września 2020 r.

Juniorzy młodsi Legii pokonali 3-0 Escolę Varsovia w pojedynku CLJ U-17 i zmniejszyli stratę do liderującej Jagiellonii do 1 punktu. Słabiej poszło juniorom starszym CWKS, którzy ulegli niespodziewanie Świtowi Staroźreby, utrzymując wszakże 2. miejsce w tabeli I ligi mazowieckiej. Mecze ligowe rozegrali też najmłodsi legioniści - zarówno z drużyn Akademii, jak i z LSS, które w obecnej rundzie zostały zgłoszone bardzo licznie do rozgrywek w rocznikach 2008-2012. Nasi gracze mogli być najczęściej bardzo zadowoleni ze swojej postawy.



Pragniemy jednocześnie przypomnieć w nowym sezonie, że tak jak od dłuższego czasu, wyniki meczów podajemy dopiero od kategorii U14 (rocznik 2007).



CLJ U17: Escola Varsovia 04 0-3 (0-2) Legia U17

Gole:

0-1 8 min. Jakub Rutkowski (b.a., po stałym fragmencie gry)

0-2 13 min. Jordan Majchrzak b.a.

0-3 73 min. Fryderyk Janaszek (rzut wolny po faulu na Kubie Rutkowskim)



Strzały (celne) [30-90 min.]: Escola 9 (3) - Legia 14 (6)



Legia: Maciej Kikolski – Patryk Winiarski, Patryk Bek, Jakub Rutkowski, Marcel Krajewski – Sebastian Kieraś, Igor Strzałek (43' Bartosz Mikołajczyk), Fryderyk Janaszek – Dawid Kiedrowicz (69' Wiktor Puciłowski), Jordan Majchrzak, Bartosz Dziemidowicz (46' Maddox Sobociński). Rezerwa: Jan Sobczuk

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak, tr. bramkarzy: Michał Kubiak



UKS Okęcie 2014 08 - Legia LSS U13



Strzały (celne) [15-60']: UKS Okęcie 6 (3) - LSS 26 (19)



Legia: Oskar Kurc - Patryk Ciborowski, Norbert Augustyniak, Nikodem Skibiński, Jakub Rzępołuch, Adam Kulicki, Jan Bartoszek, Kuba Kuciński, Maciej Suwik, Franciszek Skorżyński, Jakub Ciesielski, Adam Tołwiński, Kacper Danis, Alessandro Tarnicki, Jakub Drzazga

Trener: Rafał Wajman



Znicz Pruszków 09 - Legia U12



Strzały (celne): Znicz 23 (12) - Legia 8 (3)



Legia: Franciszek Golański [10] - Borys Boryszewski, Jan Rodak, Krystian Kopeć, Iwo Dolega, Vincent Ziętek, Aleksander Badowski [10], Piotr Bartnicki, Mateusz Strzelecki, Jakub Piaseczny, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Kacper Ziółkowski, Olivier Ziembicki, Aleksander Marciniak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Maciej Pietraszko



Turbo FA II 08 - Legia LSS U12



Strzały (celne): Turbo FA 11 (4) - LSS 28 (17)



LSS: Hubert Łomankiewicz - Julian gruszka, Aleksander Dworski, Wiktor Manasterski, Bartosz Harazim, Jakub Szymaniak, Maks Małkiewicz (Kpt), Franciszek Kotkiewicz, Piotr Keller, Jakub Szymański, Mateusz Sutkowski, Omar Sawo, Lena Korczyńska, Jakub Podlecki

Trener: Arkadiusz Borowy



Varsovia 2010 - Legia U11



Dla legionistów z rocznika 2010 APLW, wobec wycofania ZWAR-u II z rozgrywek, weekend miał być terminem wolnym. Wobec powyższego, zorganizowany został sparing z Varsovią. Rywalizacja z mocnym przeciwnikiem była gwarancją dobrego poziomu meczu.



Legia LSS U11 - Jedność Żabieniec 09



Legia: Adam Lebioda, Nikodem Sikorski, Dawid Ciborowski, Aleksander Nieckarz, Krzysztof Plewczyński, Jakub Rogalski, Jakub Nowacki, Jakub Pływaczewski, Jan Andrzejak, Michał Zubrzycki

Trenerzy: Piotr Chmiel, Ewelina Sakowicz



Legia LSS II U11 - MKS Polonia II Warszawa 09



Strzały (celne) [40-60']: LSS 2 (1) - Polonia II 4 (3)



Legia (LSS 2010): Kacper Wiśniewski, Mikołaj Kos-Nowicki, Patryk Król, Dawid Król, Kuba Jakubowski, Tymon Prorok, Mikołaj Maćkowiak, Jan Bąkowski, Ignacy Boniński, Milan Doszko, Maks Kostrz, Kacper Danowski, Wiktor Pietraszko

Trenerzy: Daniel Modzelewski, Jakub Lichwierowicz



Legia LSS U9 - Agrykola Warszawa 12



Legia LSS (rocznik 2012): Maciej Dziankowski, Iwo Kamuda, Artem Lavrentiev, Karol Michalski, Paweł Pacuła, Hugo Tatarnikow, Antoni Sałamacha, Ignacy Silski

Trener: Mateusz Ludwiniak, II trener: Tymoteusz Neuff

W grupie zgłoszonej do rozgrywek są również (tym razem uczestniczyli tylko w rozruchu przedmeczowym i dopingowali kolegów zza linii bocznej): Julian Bieszki, Michał Wojcianiec, Dzidek Kinasiewicz, Marcel Stępniak, Mikołaj Borski, Alexander Walkiewicz.



Dla młodych legionistów był to oficjalny debiut w barwach Legii. Choć wielu z nich trenuje na Łazienkowskiej już od kilku lat, niedziela była dniem, w którym mogli po raz pierwszy oficjalnie, w rozgrywkach ligowych (IV liga okr. grupa 14) reprezentować Legię. Choć taki debiut mógł być powodem pewnego stresu, już a rozgrzewce było widać, że dla naszych graczy to okazja dobra jak każda inna, by cieszyć się grą i kontaktem z piłką. Już pierwsza akcja meczu pokazała, że nasi zawodnicy potrafią szybko i sprawnie reagować na wydarzenia na boisku. Potem było równie dobrze. Drużyna Agrykoli również prezentowała się całkiem ciekawie i nie odpuszczała mimo niewątpliwych przeciwności. Legioniści pokazali jednak naprawdę sporo atutów. Choć w kategorii U9 Legia nie tworzy jeszcze oficjalnie drużyny Akademii, można mieć pewność, że wielu z tych chłopców za rok (lub nieco później) w niej zobaczymy.



I liga woj. U19: Świt Staroźreby 4-3 (3-0) UWKS Legia Warszawa

Gole:

1-0 26 min. Dawid Majewski

2-0 40 min. Dawid Majewski

3-0 44 min. Damian Jankowski

3-1 49 min. Kacper Cetlin

3-2 54 min. Mikołaj Wiśniewski

4-2 72 min. Maciej Kamiński

4-3 84 min. Maksymilian Dobosz



CWKS Legia: Stanisław Kucharski (46'Jakub Żołędowski) - Kacper Romanowski (70' Oganes Kazaryan), Filip Grygorczuk (46' Sławomir Tymczyszyn), Kacper Kubiszer, Marcin Staszyc - Michał Rak, Kacper Cetlin, Bazyli Grabiec (46'Mirosław Tymczyszyn), Antoni Sidor [04], Kornel Przewoźny (60'Maksymilian Dobosz) - Kacper Polak (46'Mikołaj Wiśniewski)

Trener: Winek Łukasz