Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

Antonio - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl Witam mam prośbę do karnetowiczów , ma ktoś kod na voucher zniżkowy którego nie będzie używał i mógłby użyczył, jadę po białą koszulkę a przy okazji bym kupił zieloną jeśli by był ktoś tak życzliwy... Nie ukrywam że bez vouchera to dla mnie trochę za drogo.... Z góry dzięki odpowiedz

Ja1916 - 43 minuty temu, *.vectranet.pl Od czasów odpadnięcia z Luksemburgiem nie mam już pewności że przejdziemy ich. Niestety ale trzeba się nastawić na ciężki mecz i do wygrania i do oglądania.

Jeśli nie wydarzy się jakiś cud, to raczej jest to ostatni mecz jaki możemy wygrać w LE w tym sezonie. Patrząc na drużyny z jakimi odpadamy w pucharach ostatnio, to w ewentualnej 4 rundzie eliminacji bez rozstawienia nie mamy najmniejszych szans. Gdybyśmy byli rozstawieni to dawałbym nam jakieś 30-40% na przejście. odpowiedz

Fan - 45 minut temu, *.tpnet.pl Władeczek zamknij te ryj śmierdzący gnojem z Poznania odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Przegrywamy z Cyprem wiec o czym tu mowa...... odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.atman.pl @Alan: to nie poziom Omonii odpowiedz

K(L)akier - 27 minut temu, *.inetia.pl @singspiel: a sheriff czy dundlak , to ten sam poziom? odpowiedz

Władeczek - 3 godziny temu, *.netfala.pl My ze szwagrem przyjdziemy pod stadion i będziemy drzeć pyski ile fabryka dała faken. Później maciora będzie grana gdzieś w barze, a jak wróce do domu to obejrze powtórki na swoim LG OLED 95 cali. odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.chello.pl Ciekawe kogo trafimy w 4 rundzie, bo jednak fajnie byłoby wejść do LE.

odpowiedz

Kamil - 3 godziny temu, *.232.97 Nie. To już na pożegnanie taki mecz. odpowiedz

(L)Łomża(L) - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Po męczarniach, ale przejdziemy. odpowiedz

Otwock - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Może przejdziemy ???? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.