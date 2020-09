Qarabağ Agdam rywalem Legii w 4. rundzie el. Ligi Europy

W piątek w Nyonie odbyło się losowanie 4. rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Jeżeli Legia Warszawa wyeliminuje w najbliższy czwartek kosowską Dritę Gnjilane, to o fazę grupową zagra 1 października z Qarabağem Agdam z Azerbejdżanu. Losowanie zdecydowało, że spotkanie odbędzie się w Warszawie. W 4. rundzie eliminacyjnej, podobnie jak we wszystkich poprzednich, rozgrywany jest jeden mecz bez udziału publiczności.

Pantera - 36 minut temu, *.ostnet.pl Jak my się kazachów obawiamy to co powiemy jak awansujemy do grupy LE odpowiedz

atmosferic - 56 minut temu, *.orange.pl Kosowo i Azebejdzan... kiedys to byby spacerek, a dzis te mecze otacza mgla niepewnosci. Alez upadla ta nasza pilka. odpowiedz

Jarfer - 44 minuty temu, *.play-internet.pl @atmosferic: racja odpowiedz

tekken (L) - 1 godzinę temu, *.230.92 Trzeba walczyć, pokazać charakter, wykorzystać nasze atuty. Tu już lekko raczej nie będzie. odpowiedz

tekken (L) - 1 godzinę temu, *.230.92 Trzeba walczyć, pokazać charakter, wykorzystać nasze atuty. Tu już lekko raczej nie będzie. odpowiedz

kolumbus blu dżakets - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl W zeszłym roku Linfield FC pokonało Karabach u siebie 3:2.Legia też może wygrać ale pod warunkiem,że zagra bardzo dobry mecz odpowiedz

Artec - 1 godzinę temu, *.192.90 Kiedyś skisła z nimi odpadła z pucharów i spiewało sie bach bach Karabach.

Mam nadzieje ze oni nie będą tak nam spiewać. Boże co za czasy żeby mieć obawy przed Karabachem. Kiedyś jechało sie w tamte strony jak po swoje odpowiedz

atmosferic - 53 minuty temu, *.orange.pl @Artec: Wcale nie, kiedys lach poznan u siebie z "interem baku" przeszedl dopiero po karnych. Tak naprawde jestesmy (polska pilka) dziadami od wielu lat. Kiedys moze jak jechalismy na wschod to z pytaniem ile goli... a dzis jedziemy tam z drzacymi nogami. odpowiedz

Felek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Najtrudniejszy z możliwych rywali z koszyka, ale gramy u siebie. Powinniśmy ich przejść jeśli Vuko nie wymyśli czegoś "mądrego". odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.254.85 MIoduski to milioner na glinianych nogach ! odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl O Karabach to martwmy sie później!Z taką grą problemem będzie przejście Gnijących Drutuff czy jak tam się zwie ten gigant z mafijnego quasi państewka. odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @wtf: o proszę, specjalista od geopolityki odpowiedz

K(L)akier - 2 godziny temu, *.inetia.pl jak z takimi amatorami nie wygraja to ja nie wiem, Piast gliwice niby ogórki ale robotę robią w lidze europy i jakiś styl gry maja bo nasi póki co mają powiązane nogi i brak stylu. odpowiedz

jaa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @K(L)akier: amatorami? śledzisz w ogóle trochę futbol? odpowiedz

Has - 1 godzinę temu, *.30.219 @K(L)akier: to regularny uczestnik fazy grupowej Ligi Mistrzów, Ligi Europy odpowiedz

JG - 2 godziny temu, *.219.170 na szczęście nie będzie nam dane z nimi zagrać i skompromitować się na własnym stadionie. Wpier... w Kosowie, a potem po cichutku wracamy do kopania się w czoła w naszej podwórkowej lidze. Grunt, że Adidas na koszulce. A w przyszłym roku znowu wielkie nadzieje, wzmocnienia, plany i ... no właśnie znowu odpowiedz

Vuko - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @JG: sam się kopnij w czoło, bo my do żadnego kosowa nie jedziemy, wiec jak w kosowie? odpowiedz

NORBI - 1 godzinę temu, *.chello.pl @JG: W jakim Kosowie dzieciaku ? odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @JG: #Polska #jensyk #tródna #jenzyk

Cytat z www.legionisci.com

meczu 2. rundy eliminacji Ligi Europy FK Sileks przegrał z Dritą Gnjilane 0-2. Oznacza to, że zespół z Kosowa będzie rywalem Legii Warszawa w 3. rundzie eliminacyjnej. Spotkanie rozegrane zostanie w czwartek, 24 września o godzinie 20:30 w Warszawie. Zgodnie z decyzją UEFA mecz odbędzie się bez udziału publiczności. Transmisję przeprowadzi stacja TVP Sport



Zanim coś napiszesz polski (?) licencjonowany mistrzu świata to może sprawdź źródło...Pomimo wszystko pozdrawiam. odpowiedz

JG - 1 godzinę temu, *.219.170 @ALL: haha wielkie oburzenie, od razu znalazło się czterech mędrców, którzy śpieszą z karcącym sprostowaniem. Otóż dzieci drogie informuje Was, że mam wywalone na to, co to w ogóle za różnica jest niby :-))))) odpowiedz

Ginpasterz - 2 godziny temu, *.201.55 Żeby zagrać w LE to z jakimiś poważnymi przeciwnikami trzeba zagrać. Nie możemy liczyć że w eliminacjach będziemy grać z zespołami pokroju LZS Chrzastawa. Pytanie czy w dwa tygodnie nasz prowadzący zespół będzie w stanie namówić chłopaków na dodatkowe granie w czwartki jesienią. Niestety w formie jak do tej pory to za tydzień będzie ciężko a na Azerow to na bank nie wystarczy. odpowiedz

DawidL - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Ginpasterz: Dokladnie tak myślę.Losowania i tak mamy szczęśliwe ,ale jakiegoś chociaż trochę poważnego rywala trzeba pokonać (L) odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Najgorszy możliwy przeciwnik, na chwilę obecną bez szans na awans. Dobrze, że w przyszłym sezonie jest ten puchar dla piłkarskiego trzeciego świata - może tam coś ugramy... odpowiedz

Kamuflaż - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Legia nie awansuje do grup LE, dlatego że: nie potrafi aktualnie grać w piłkę nożną - dziękuję za uwagę. Miłego dnia wszystkim życzę.

odpowiedz

cziko - 2 godziny temu, *.net.pl to ja Wam teraz powiem jaka jest różnica:

Legia Leśnodorskiego cieszyła by się że trafiła na takiego łatwego przeciwnika.

a Legia mioduskiego płacze jaki to trudny przeciwnik się trafił.

Ot taka różnica.

odpowiedz

zduneq - 2 godziny temu, *.inetia.pl @cziko:



chyba zapomniałeś jak Legia męczyła się z Dundalk.



Qarabach owszem poprzeczka wysoko ale do przejścia.Tylko trzeba dać z siebie 150%, i mądrze zagrać.Gramy w Warszawie więc to dodatkowy atut.



Miodek sprząta po poprzednich rządach, za nami bardzo dobre okno jak na polskie warunki, a jeśli patrzeć pod kątem koronapsychozy i nędznych dochodów to wręcz rewelacyjne.Szkoda tylko że mamy napastników co najwyżej na miarę ekstraklasy.Miejmy nadzieję, że Kapustka albo Wszołek dogra coś na głowę Pekhartowi i będzie dobrze.No i musi Antolić zagrać, bo bez niego możemy zwijać mandżur. odpowiedz

Bercia - 1 godzinę temu, *.47.62 @zduneq:

Miodek sprząta?!?!

Co sprząta?!

Ileś lat już tą swoją (bez)myśl wprowadza i efektów żadnych.

Zatrudnia parodystów jako trenerów, czym pokazuje że o prowadzeniu klubu piłkarskiego nie ma pojęcia!!!

Najlepszy dowód - zobaczcie jak dołował Bayern z Kovacem, zmienili na ogarniętego trenera i z tymi samymi piłkarzami wygrał Bundesligę i Ligę Mistrzów.

Ale Miodek wie swoje - mityczna akademia, a pierwsza drużyna nie potrafi grać!!! odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Bercia: skupiasz się na samych wynikach drużyny, a jest jeszcze całe zaplecze odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.master.pl Taka szansa jaka nadarzyła się w tym sezonie na awans do fazy grupowej Ligi Europy może się znowu długo nie powtórzyć.Jeśli przejdziemy drużynę z Kosowa ponownie zagramy mecz w Warszawie!Trzeba stanąć na głowie aby pokonać obie ekipy i zagrać w grupie. Niech nasi grajkowie gryzą trawę,wypluwają płuca i cholera wie co jeszcze ale mają dać z siebie 200% i zdobyć upragniony awans. Tego samego oczekuję już jutro w meczu z liderem z Zabrza. odpowiedz

Zdzicho - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Sebo(L): tez tak oczekuje, niestety grajki to w dooopie maja odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Obiektywnie patrząc, już na wyeliminowanie Drity szanse są bardzo małe. Z Karabachem nie ma opcji, zbyt silna i zbyt doświadczona w pucharach ekipa. Zostaje Ekstraklapa i PP, jak zwykle. odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl @Ja: Uja się chłopie znasz na piłce...........Pojadą jednych i drugich............ odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @lob: Gdybyś zadał sobie odrobinę trudu i zrobił malutkie rozeznanie, to myślę że nie napisałbyś tego komentarza. Drita miała odpaść już na samym początku, grała (nie wiem, czy przez wszystkie rundy) zbieraniną kopaczy z całego Kosowa i mimo tego daje sobie świetnie radę. Karabach, z kolei, odpadł z Molde tylko i wyłącznie przez haniebne pudła i niefart w karnych, skrót tego meczu jest na yt. Sprawdź, jak rozgrywają do przodu, jaki nakładają na przeciwnika pressing, jak nie boją się uderzać z daleka. Nasze Wieteski i Mladenovicie, jak to zobaczą, zrobią klasyczną minę Polskiego pucharowicza i zagrają to, co umieją. Do tyłu.



Jeżeli wiesz już to wszystko i mimo tego podtrzymujesz swoje zdanie, to gratuluję niepoprawnego optymizmu. odpowiedz

lob - 42 minuty temu, *.chello.pl @Ja: U nas na Legii to sobie będą mogli postrzelać, ale w pipę...pojedziemy z nimi 3-0

Za dwa tygodnie to my będziemy w sztosie, a Kosowo to przyjedzie co najwyżej na wycieczkę po Warszawie.............Przed kim tu tręsiesz gaciami ??? To jest Legia i oni niech trzęsą przed nami gaciami............ odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.2.42 Kiedyś to były ogorki, teraz przy obecnej grze faworyci z Azerbejdżanu... Quo vadis Legio? odpowiedz

Kuba - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @lucho_83: Quo? Dlaczego w porównaniu z "zachodnimi" drużynami, Legia ma zaległości w przygotowaniu fizycznym? Czy trenerzy nie mogą dać piłkarzom większych obciążeń, czy piłkarze nie mogą się lepiej odżywiać, więcej i dłużej ćwiczyć? Na naszą Ekstraklasę to wystarcza, ale jak sportowiec jedzie do "zachodniego" klubu, to musi nadrabiać zaległości w przygotowaniu fizycznym. odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie ma już łatwych rywali :)

Gra na własnym stadionie nie zawsze jest atutem, często jest większą presją :) no bo kibice na naszym stadionie jak rykną to stres większy :)

1 października może spaść śnieg co będzie sporym utrudnieniem :)

na jesień może przyjść 2 fala wirusa, więc może trzeba będzie grać rezerwami:) no i oby trener się nie rozchorował:)

mamy złe doświadczenia gry z drużyny z tej "części Europy", presja będzie większa :)

odpowiedz

Haha - 2 godziny temu, *.master.pl 4 runda? :D serio ktoś wierzy, że drużyna pod wodzą buco wyeliminuje drużynę z Kosowa? odpowiedz

Endriu - 2 godziny temu, *.centertel.pl LEGIO do boju❗❗❗Azerowie mimo wyższego rozstawienia jak najbardziej do przejścia. Popytać Rzeznika o słabe punkty rywali ale przede wszystkim należy wykorzystać atut własnego boiska:) Szczęście przy losowaniu Gospodarzy i boiska jak nigdy znowu po Naszej stronie ❗???????? odpowiedz

Simon - 2 godziny temu, *.155.3 @Endriu: To Rzeźnik był słabym punktem rywali:-) Poza tym chętnie zamówiłbym dawkę Twojego optymizmu. Ale po tym co się ostatnio widzi, to musi ona być skondensowana w płynie lub w buchu. odpowiedz

Endriu - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Simon: Proponuję odpowiednio zdrową dawkę w płynie ;-) No i trzeba wierzyć do końca, dopóki piłka w grze❗ LEGIO walcz o swoje i dla nas Kibiców i dla Was samych: Futbolistów, w kolejnych latach, sezonach z losowaniem oraz graniem nie przy Ł3 takie szanse mogą się już nie powtórzyć odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 2 godziny temu, *.co.uk ..gdybysmy po omonii podziekowali Vuko, bylaby szansa ale niestety loczek nie mial jak.. teraz a azerami bedzie w plecy i nie bedzie ani jak, ani pieniedzy ani gry w lidze europejskiej.. odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 2 godziny temu, *.co.uk @Kajtus Czarodziej: nie wiem czy to chochlik czy redakcja ale mialo byc: jaj a nie jak;o) odpowiedz

kurde - 2 godziny temu, *.chello.pl ale nie fart :( niestety bedzie bardzo ciężko.. odpowiedz

mieszane uczucia - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl losowanie mogło być lepsze ale na mega plus że znowu gramy u siebie, 60% szans dla Legii, na wyjeżdzie gdybyśmy grali dałbym maks 30% szans na awans... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Z graniem u siebie, to fart niesamowity. Tylko czy coś z tego będzie...Boimy się drużyny z Azerbejdżanu, do czego do doszło... odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek: Już było wspomniane, że prezes zapłacił, żeby mecze były rozgrywane u nas. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Niestety Kolego....takie są fakty. Smutne to. odpowiedz

głodny piłki - 2 godziny temu, *.net.pl najgorsze losowanie z mozliwych ale dobrze niech piłkarze wkoncu cos pokaza dobrego odpowiedz

Zdzicho - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @głodny piłki: serio uważasz ze Dinamo Zagrzeb lub chociażby Young Boys Berno, zwłaszcza na wyjezdzie było łatwiejszą przeszkodą? odpowiedz

Hak77 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No to pozamiatane. odpowiedz

Cezary1916 - 2 godziny temu, *.com.pl Łatwo nie będzie odpowiedz

no to cya za rok - 2 godziny temu, *.orange.pl jw. odpowiedz

