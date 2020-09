Juranović wrócił do treningów

W piątkowych zajęciach pierwszej drużyny uczestniczyło tylko 18 zawodników, w tym czterech bramkarzy. Do zajęć wrócił Josip Juranović , który przez ostatnie tygodnie przebywał w izolacji z powodu pozytywnego testu na koronawirusa. W zajęciach nie uczestniczył nadal Paweł Wszołek . Oprócz kadrowiczów zabrakło także Jose Kante , oraz kontuzjowanych Vamary Sanogo , Marko Vesovicia i Mateusza Wieteski . Fotoreportaż z treningu - 28 zdjęć Woytka Otwarta dla mediów część zajęć rozpoczęła się od kilkuminutowej odprawy pierwszego trenera. Następnie zawodników na rozgrzewkę z piłkami przejął Łukasz Bortnik. W tym czasie oddzielnie pod okiem Krzysztofa Dowhania ćwiczyła grupa bramkarzy - Artur Boruc , Radosław Cierzniak , Cezary Miszta , Wojciech Muzyk . Golkiperzy dołączyli do reszty drużyny gdy przyszła pora na gra w dziadka, a odłączył się Juranović, który zaczął nadrabianie zaległości od wielu okrążeń wokół trzech boisk treningowych. W zajęciach wzięli udział: Inaki Astiz, Bartosz Kapustka, Paweł Stolarski, Igor Lewczuk, Luis Rocha, William Remy, Andre Martins, Luquinhas, Rafael Lopes, Kacper Kostorz, Domagoj Antolić, Mateusz Cholewiak, Tomas Pekhart, Josip Juranović. Fotoreportaż z treningu - 28 zdjęć Woytka

#krzeszczuout - 4 minuty temu, *.amazonaws.com To nie wina piłkarzy,to nudny antysztab szkoleniowy....a oni szczèśliwi bo nikt ich nie gania..,ach Staśka brak ... odpowiedz

vuko Won !!! - 36 minut temu, *.master.pl Jacy oni szczęśliwi.. już zapomnieli o kompromitacji z Omonią. odpowiedz

Donek - 27 minut temu, *.chello.pl @vuko Won !!!: Rozumiem że jak tobie coś nie wyjdzie to płaczesz latami pajacu? odpowiedz

głodny piłki - 25 minut temu, *.net.pl @vuko Won !!!: jak sie zarabia tyle co oni nawet za takie kompromitujace porażki to sie gęba zawsze bedzie usmiechać

ciekawe czy jak Legia wygrywała z wisła 7-0,5-1 z górnikiem czy 3-0 ze slaskiem we wrocławiu tez miałes taki nick jak teraz odpowiedz

vuko Won !!! - 8 minut temu, *.master.pl @głodny piłki: odkąd jest ten "trener". odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dawać ich teraz wszystkich do Łowicza na mecz z Pelikanem.......Dość obijania się........ odpowiedz

(L)egia - 2 godziny temu, *.virginm.net Bardzo się cieszymy. Jednak, nie może być zbyt dobrze i pewnie zaraz się dowiemy, że ktoś inny złapał kontuzję. odpowiedz

Warka80 - 2 godziny temu, *.plus.pl Redakcjo może jakieś info co z Kante, czy to takie trudne zapytać w klubie? Tylko bez ściemy !!! odpowiedz

Marcel - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wie ktoś co działo się z Cholewiakiem? Bo jak do tej pory ani razu nie było go nawet w kadrze meczowej. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.atman.pl @Marcel: wznowił treningi w środę. jakiś uraz odpowiedz

Lolo Ferrari - 2 godziny temu, *.riz.pl Juranovic aka Flaming! odpowiedz

info - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Kante podobno wybrał ofertę atrakcyjną sportowo - Zjednoczone Emiraty Arabskie. Względy finansowe nic do tego nie miały. Jak powszechnie wiadomo zależy mu na piłce. Miał iść już wcześniej, ale wiadomo dlaczego wytarł podłogę koszulkę. odpowiedz

Błażej - 2 godziny temu, *.mt.com @info: No tak, bo ty się pewnie nie kierujesz zarobkami przy wyborze pracy... odpowiedz

dom_rembsky - 3 godziny temu, *.chello.pl kante szykuje się do transferu? odpowiedz

Błażej - 3 godziny temu, *.mt.com A nie możecie napisać co się dzieje z Kante? odpowiedz

