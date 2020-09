Michalina Wierzba tuż za podium MP U-19

Dzisiaj w Drzonkowie zakończono Mistrzostwa Polski do lat 19 w pięcioboju nowoczesnym. Dwie zawodniczki Legii walczyły o medale - ostatecznie obie uplasowały się w klasyfikacji generalnej tuż za podium. Michalina Wierzba była czwarta (piąta w klasyfikacji Open, licząc również zawodniczki zagraniczne) - można powiedzieć, że legionistka brązowy medal przegrała na rzecz Adrianny Kapali w ostatniej konkurencji, czyli biegu ze strzelaniem. W nim Wierzba była piąta, z czasem 14:05.35 min., zaś Kapala ukończyła konkurencję, jak i całe zawody na miejscu trzecim (13:34.02). Michalina Wierzba uzyskała łącznie 947 pkt., zajmując miejsce siódme w szermierce (21 wygranych), szóste w pływaniu (czas 2:22.02 min.) i piąte w laser-runie. Druga z legionistek - Pola Wolska była w MP U-19 siódma z wynikiem 904. Pola uzyskała trzeci wynik w pływaniu (2:19.91 min.), ponadto była jedenasta w szermiece (20 wygranych) i jedenasta w laser-runie (14:47.24 min.).

Adam - 3 godziny temu, *.chello.pl Dobry wynik, gratulacje! Trenować, trenować, trenować i następne wyniki będą jeszcze lepsze :) odpowiedz

