Dwie wygrane Legii pierwszego dnia turnieju w Nowym Targu

Dziś w Nowym Targu rozegrano pierwsze spotkania w ramach pierwszego turnieju Amp Futbol Ekstraklasy w sezonie 2020. Wzmocniona nowymi zawodnikami drużyna Legii, zaliczyła dwie wygrane, w tym zwycięstwo z aktualnym mistrzem Polski, Podbeskidziem Kuloodpornymi Bielsko-Biała. Zwycięską bramkę dla naszego zespołu strzelił Jurij Susz. W doliczonym czasie gry legioniści mieli doskonałą sytuację, ale nie wykorzystał jej Jakub Kożuch. W drugim dzisiejszym spotkaniu, legioniści pewnie pokonali beniaminka rozgrywek, Widzew Łódź 5-0 (2-0). Dwie bramki nasz zespół zdobył już w pierwszych pięciu minutach spotkania. Wygrana z RTS-em mogła być jeszcze wyższa, ale dobrze wysponowany był golkiper łodzian. Bramki zdobyli Jakub Kożuch 2, Bartosz Łastowski, Jurij Susz. W niedzielę nasz zespół czekają mecze z Wartą Poznań (g. 10:45) i Husarią Kraków (13:30). To ostatnie spotkanie prawdopodobnie zdecyduje o wygranej całego turnieju Mistrzostw Polski. Transmisję oglądać można w TVP Sport.

