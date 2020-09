Trwają poszukiwania środkowego obrońcy

Wobec niedawnej kontuzji Mateusza Wieteski w Legii rozpoczęły się poszukiwania nowego środkowego obrońcy. Według "Super Expressu", jednym z kandydatów do gry w warszawskiej drużynie jest kapitan NK Osijek Mile Skorić . Jego kontrakt z obecnym klubem wygasa w czerwcu 2023 roku. Skorić jest trzykrotnym reprezentantem Chorwacji. Ostatni mecz w kadrze rozegrał w listopadzie 2019 roku przeciwko Gruzji. Całą swoją dotychczasową karierę spędził w rodzimym kraju. Wcześniej reprezentował barwy NK HASK Zagreb i HNK Gorica. 29-letniego zawodnika mistrzom Polski polecił były piłkarz stołecznego klubu - Ivica Vrdoljak .

Kuru Papuru - 31 minut temu, *.play-internet.pl Adam Dźwigała jest wolny ostatni sezon grał w Portugalii, młody 24 lata, albo Tiago Cionek również wolny, jakoś w serie A sobie radził tyle lat, może warto ich rozważyć, pzdr odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Obudzili się w końcu?Dostrzegli brak stopera?Brawo.Lepiej późno niż wcale. odpowiedz

Karo(L) 1981 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Myślę, że Petrasek z Rakowa to byłby dobry środkowy obrońca. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Karo(L) 1981: też tak myślę. Tylko chyba nie do wyjęcia. odpowiedz

Wolfik - 25 minut temu, *.play-internet.pl @Arek: Zdecydowanie wolałbym Przemka Wiśniewskiego z Górnika. odpowiedz

zamoj - 2 godziny temu, *.tpnet.pl który znów sie zgubił?

Stawiam że Remek odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.net.pl Mysle ze Astiz jest jeszcze w stanie cos dac pozytywnego druzynie pod warunkiem ze bedzie w rytmie meczowym... odpowiedz

Patrioto - 2 godziny temu, *.chello.pl A wiesz ze w powstaniu warszawskim też walczyli Żydzi? odpowiedz

Cienka fajka - 2 godziny temu, *.chello.pl Ojejej cenzura jak za komuny, a tacy patrioci tu ojeej odpowiedz

Panie Radku może ten? - 3 godziny temu, *.chello.pl Brać byle kogo i tak nie będzie różnicy. O jakieś wielkie cele nie gramy już 5 rok i tak.. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl A w rezerwach nikogo nie mamy? odpowiedz

