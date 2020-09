Bartosz Szydłowski 55. na ME w kl. Finn

W ramach 21. edycji regat Volvo Gdynia Sailing Days, w Trójmieście odbyły się Mistrzostwa Europy w klasie Finn. W stawce 70 żeglarzy z 27 krajów, startował zawodnik Legii Warszawa, Bartosz Szydłowski. W zawodach w Gdyni, które trwały od środy do niedzieli, i w ramach których odbyło się dziesięć wyścigów, 35-letni legionista uplasował się na 55. miejscu. Kolejne wyścigi Szydłowski kończył na miejscach: 42, 51, 46, 38, 42, 31, 71 (DNC), 71 (DNC), 48, 71 (DNC).

