Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 5 września 2020 r. 23:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi doznali pierwszej porażki w sezonie, ulegając 1-2 UKS SMS Łódź. "Pomścili" ich młodsi koledzy, którzy w CLJ U15 wygrali z SMS-em 3-0. Legia U16 wygrała na wyjeździe 6-4 z Polonią. Z kolei w drugim meczu (drużyn o 2 lata młodszych) rozgrywanym przy Konwiktorskiej, porażki z Polonia '07 1-2 doznali gracze Legii. Udanie wypadły inauguracje ligowe drużyny U13 Akademii w Legionowie oraz U10 LSS z Marymontem U11. Pozostałe mecze - w niedzielę.



CLJ U18: Legia Warszawa 1-2 (1-0) UKS SMS Łódź 02/3

Gole:

1-0 15 min. Marcel Myszka

1-1 73 min. Oskar Świątkowski

1-2 83 min. Mikołaj Laskowski



Legia: Jakub Kowynia – Hubert Derlatka (46' Kacper Imiołek), Marcel Myszka, Damian Urban, Miłosz Pacek – Jerzy Munik (70' Łukasz Rytelewski), Patryk Pierzak (46' Michał Kochanowski), Ivan Vidosević (60' Ignacy Dawid) – Kacper Skwierczyński (70' Kajetan Staniszewski), Wiktor Kamiński [04], Dawid Barnowski. Rezerwa: Sebastian Krejer

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski



MKS Polonia Warszawa 4-6 (1-4) Legia U16

Gole:

0-1 11 min. Szymon Grączewski (as. Maciej Bochniak)

1-1 31 min. Antoni Grzelczak

1-2 25 min. Maksymilian Stangret (as. Szymon Gaj)

1-3 41 min. Maksymilian Stangret (as. Oskar Lachowicz)

1-4 44 min. Maksymilian Stangret (as. Filip Borowski)

2-4 52 min. Kacper Śmiglewski

2-5 53 min. Szymon Grączewski (as. Szymon Siodłowski)

3-5 57 min. gol samobójczy (as. Kacper Banasik)

4-5 60 min. Kacper Śmiglewski

4-6 83 min. Szymon Siodłowski b.a. (z dystansu)



Strzały (celne) [10-90 min.]: Polonia 14 (6) - Legia 13 (9)



W 68 min. drugą żółtą kartkę otrzymał Kacper Śmiglewski



Legia: Jakub Murawski (46' Bartłomiej Górnaś) – Szymon Gaj, Ignacy Morawski (57' Filip Rejczyk [06]), Bartosz Krasuski, Lucio Ceci – Gracjan Gawroński (46' Szymon Siodłowski), Benedykt Piotrowski (75' Hubert Ogórek), Oskar Lachowicz (61' Kacper Rojkowicz) – Szymon Grączewski, Maksymilian Stangret, Maciej Bochniak (38' Filip Borowski)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: UKS SMS Łódź 06 0-3 (0-1) Legia U15

Gole:

0-1 32 min. Tomasz Rojkowski (rzut karny)

0-2 45 min. Tomasz Rojkowski (bez asysty)

0-3 65 min. Jakub Grzejszczak (as. Kacper Bogusiewicz)



Legia: Hubert Nowak – Franciszek Saganowski, Maciej Saletra, Rafał Boczoń, Jakub Grzejszczak – Oliwier Olewiński (55' Jakub Nędzyński), Jakub Chodkowski (41' Kacper Bogusiewicz), Tomasz Rojkowski, Mateusz Szczepaniak (41' Mateusz Sitek), Karol Kosiorek (55' Adam Bąkiewicz), Jakub Kowalski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



MKS Polonia Warszawa 07 2-1 (2-1) Legia U14

Gole:

1-0 22 min. (po rzucie rożnym)

2-0 25 min. (po rzucie rożnym)

2-1 38 min. Michał Korba (as. Aleks Płoszka)



Strzały (celne) [30-90 min.]: Polonia 3 (0) - Legia 3 (2)



Legia: Jakub Misiewicz, Dawid Foks, Antoni Wasiak, Mikołaj Kotarba, Leon Ziętek, Maciej Jaroszewski, Stanisław Gieroba, Michał Reterski, Aleksander Iwańczyk, Maciej Jeleński, Michał Korba, Aleks Płoszka, Szymon Chojecki, Sebastian Baranowski, Jakub Solecki, Leon Falecki, Mateusz Różański, Jakub Nawrocki

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legionovia Legionowo 08 - Legia U13



Legia: Marcel Grzejda - Daniel Foks, Oliwier Puto, Artur Sikorski, Filip Nieckarz, Marcel Kiełbasiński, Mikołaj Jasiński, Norbert Merchel, Szymon Rusin, Maciej Chojnowski, Daniel Wyrozumski, Adam Niewiadomski

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak, trener koordynator: Sebastian Różycki



Legioniści z rocznika 2008 mogą zaliczyć do udanych pierwszy mecz ligowy w tym roku. Choć początek zmagań był może nieco ospały, w kolejnych minutach podopieczni Rafała Klimkowskiego byli już w stanie narzucić swoją wizję gry przeciwnikom i mieli spotkanie pod kontrolą. Choć nie zabrakło paru błędów, z których skrzętnie skorzystali gospodarze, jakość gry w przeciągu spotkania była zdecydowanie po stronie legionistów. Warto odnotować dobrą komunikację między zawodnikami oraz szeroki wachlarz środków ofensywnych - od szybkich wymian piłki, przed udane pojedynki jeden na jeden w okolicach pola karnego, aż po udane uderzenia z dystansu, chociażby w wykonaniu Marcela Kiełbasińskiego. Udana realizacja większości zadań rokuje dobrze na kolejne mecze, choć być może w niektórych stać będą przed naszymi graczami jeszcze większe wyzwania. W grupie 2 I ligi piłkarze Legii U13 zmierzą się jeszcze z: Drukarzem, Polonia, Agape Białołęka i Zniczem Pruszków. W grupie I grają z kolei: Escola Varsovia, SEMP, UKS Varsovia, Delta Warszawa, MKS Piaseczno i STF Champion.



KP Marymont Warszawa 10 - Legia LSS U11 (2011)



Młodzi adepci LSS zainaugurowali rozgrywki ligowe przy Łazienkowskiej, i mogą debiut uznać za udany. Mimo kilku trudnych momentów, najczęściej udawało się im utrzymać solidną jakość gry w starciu ze starszymi niekiedy rywalami z Żoliborza. W kolejnych meczach zmiarzą się z: AP Zina Warszawa, Barca Academy II, Polonią Warszawa sp. z o.o. i UKS Otwock FC Champion II.