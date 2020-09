Amp futbol

Legia wygrała 1. turniej ekstraklasy w Nowym Targu

Niedziela, 6 września 2020 r. 19:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Amp futboliści Legii wygrali w pierwszym (z czterech) turnieju ekstraklasy w sezonie 2020. Po dwóch zwycięstwach odniesionych w sobotę, nasz zespół w niedzielę również wygrał dwukrotnie. Najpierw legioniści pewnie pokonali Wartę Poznań (5-0), a następnie mierzyli się w meczu o pierwsze miejsce z Husarią Kraków.



Rywalom do wygranej w turnieju wystarczał remis, Legia potrzebowała zwycięstwa - ze względu na lepszy stosunek bramek zdobytych do straconych. Do 40. minuty utrzymywał się remis 1-1. W ostatniej minucie Bartek Łastowski świetnie podał z własnej połowy do Jakuba Kożucha, a ten nie zmarnował sytuacji sam na sam i zapewnił legionistom zwycięstwo w meczu (2-1) i turnieju. W doliczonym czasie Husaria próbowała jeszcze odpowiedzieć, miała nawet rzut wolny z okolicy pola karnego, ale legioniści nie pozwolili sobie na utratę bramki.



Najlepszym piłkarzem turnieju wybrano Jakuba Kożucha z Legii. Królem strzelców z kolei został Krystian Kapłon z Husarii Kraków. Najlepszym bramkarzem uznano Mateusza Kowalczyka z Widzewa.



Kolejne zawody zostaną rozegrane 3-4 października w Bielsku Białej.



Legia Warszawa 5-0 (3-0) Warta Poznań

Bramki: J. Kożuch (as. P. Wykrota) 3', K. Kapłon (as. M. Adamczyk) 14', B. Łastowski 19', T. Sokol 36', B. Łastowski (as. J. Kożuch) 38'



Żółta kartka: M. Warakomski (Warta)



Legia Warszawa 2-1 (1-1) Husaria Kraków

Bramki: P. Świercz (sam., as. J. Kożuch) 20', K. Kożuch (as. B. Łastowski) 40' - M. Adamczyk (as. K. Grygiel) 20'



Żółte kartki: B. Abayomi, M. Szczepaniak, J. Popławski (Legia) - M. Ślusarczyk (Husaria)



Pozostałe niedzielne wyniki:

Podbeskidzie Kuloodporni Bielsko-Biała 2-1 (1-0) Warta Poznań

Husaria Kraków 3-0 (2-0) Widzew Łódź

Widzew Łódź 0-4 (0-2) Podbeskidzie Kuloodporni Bielsko-Biała



Końcowa kolejność turnieju w Nowym Targu:

1. Legia Warszawa

2. Husaria Kraków

3. Podbeskidzie Kuloodporni Bielsko-Biała

4. Widzew Łódź

5. Warta Poznań