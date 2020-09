8-9.09: Rozkład jazdy

Wtorek, 8 września 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj w Zielonej Górze nasi koszykarze zagrają trudne spotkanie ze Stelmetem - obie drużyny po dwóch seriach gier są niepokonane. Mecz będzie można obejrzeć (odpłatnie) w serwisie Emocje.TV. Z kolei w środę na bocznym boisku Legii, mecz drugiej kolejki IV ligi kobiet rozegra zespół Legia Ladies.



Juniorzy młodsi koszykarskiej Legii rozpoczną rywalizację w turnieju finałowym Mistrzostw Polski do lat 18 - finały rozegrane zostaną w Lublinie, przy al. Zygmuntowskie 4. We wtorek i czwartek podopieczni Łukasza Pacochy zagrają dwa mecze w fazie grupowej - dwie najlepsze drużyny awansują do ćwierćfinałów. Wszystkie spotkania będzie można oglądać tutaj.



Rozkład jazdy:

08.09 g. 18:00 Stelmet Zielona Góra - Legia Warszawa [kosz]

09.09 g. 18:45 Legia Ladies - Vulcan Wólka Mlądzka [ul. Łazienkowska 3]



Młodzież:

08.09 g. 16:00 WKK Wrocław U-18 - Legia Warszawa U-18 [kosz, Lublin]

09.09 g. 12:00 Pogoń Szczecin U-18 - Legia Warszawa U-18 [CLJ U-18][Szczecin, ul. Pomarańczowa 31]

10.09 g. 12:30 Legia Warszawa U-18 - Enea/Novum Astoria Bydgoszcz U-18 [kosz, Lublin]