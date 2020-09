Legia kontunuuje sprzedaż karnetów na sezon 2020/21

Poniedziałek, 7 września 2020 r. 12:23 Woytek

Do początku września Legia Warszawa sprzedała ponad 7 tysięcy karnetów na sezon 2020/21. Liczba ta zawiera 6,5 tysiąca karnetów na trybuny zwykłe, resztę stanowią wejściówki sezonowe na trybunę silver, program bez barier i seniorskie. Wydaje nam się, że to całkiem dobra liczba, jeżeli weźmiemy pod uwagę okoliczności, w jakich od kilku miesięcy rozgrywane są mecze. W ubiegłym sezonie klub sprzedał 5300 całosezonowych abonamentów.



Pierwsze ligowe spotkanie przy Łazienkowskiej już za nami, więc Legia uruchomiła nową ofertę z niższymi cenami. Karnet LITE na Żyletę obejmujący 14 spotkań ligowych można kupić za 279 zł, co daje bardzo przystępną kwotę 19,93 zł za jeden mecz!



Podobnie jak w przypadku zwykłego karnetu każdy kibic otrzymuje gwarancję pierwszeństwa uczestnictwa w meczach oraz pierwszeństwa zakupu biletu na ewentualne mecze w Lidze Europy. Ponadto klub gwarantuje, że gdyby sytuacja z kwietnia tego roku powtórzyła się i stadion zostałby zamknięty ze względów sanitarnych – wszystkie mecze, które odbędą się bez udziału publiczności, przejdą na kolejny abonament w nowym sezonie.



Przypominamy, że od tego sezonu wróciła możliwość udostępniania karnetu. Jeżeli nie możesz przyjść na dany mecz, swoje miejsce będziesz mógł udostępnić do 48 godzin przed spotkaniem - nie ma limitu liczby udostępnień.



Ponadto obowiązują zniżki:

Zniżka rodzinna - 25%

Każdy karnety ulgowy powiększa rabat wszystkich karnetów ulgowych o 5%, maksymalnie aż do 25%

1 karnet ulgowy = 5% zniżki

2 karnety ulgowe = 10% zniżki

...

5 karnetów = 25% zniżki.



Zniżka grupowa – taniej aż o 40%

To bardzo opcja szczególnie dla osób, które chodzą na mecze z grupą znajomych.

Za każdego znajomego, który nie miał w zeszłym roku karnetu, a zdecyduje się go kupić razem z Tobą na nowy sezon, dostaniesz 5% zniżki. Twój znajomy również będzie mógł się cieszyć 5% rabatem. Jeśli namówisz pięciu znajomych – Twoja zniżka wyniesie 40%, a zniżka znajomych do 10%. Jeśli uda Ci się przekonać dziesięciu to karnet dostaniesz za darmo!



