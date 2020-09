Antolić trafi do Göztepe?

Tureckie media informują, że Domagoj Antolić porozumiał się z Göztepe SK. Najlepszy zawodnik Legii poprzedniego sezonu ma jeszcze tylko 4 miesiące ważnego kontraktu ze stołecznym klubem i swobodnie może negocjować z nowymi pracodawcami. Mistrzowie Polski są zainteresowani przedłużeniem współpracy z Chorwatem, ale jakiś czas temu było daleko do porozumienia, bowiem Legia proponowała zawodnikowi niższy kontrakt niż ma obecnie. Okienko transferowe w Turcji otwarte jest do 5 października.

Komentarze (39)

+ dodaj komentarz

dodaj

autor - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ma racje, ze odchodzi - nasz klub napluł mu w gębę i ma zostać? odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Wszystkich sprzedać lub puścić za darmo a na końcu zgasić światło!Oczywiście jednocześnie słodko pierdzieć w wywiadach o rozwoju i gonieniu europy z blokiem obronnym który liczy w sumie prawie 200 lat,Sliszem na rozegraniu i Cholewiakiem oraz demonami prędkości Gvilią i Pekhartem w ataku. odpowiedz

Czizys - 2 godziny temu, *.135.90 @wtf: Dokladnie tak... zero stabilizacji. W ogole jak to brzmi ze najlepszemu pilkarzowi naszej druzyny i pomocnikowi ligi o ile sie nie myle oferuje sie nizszy kontrakt?! Zakrawa o zart. Mioduski ma w hooyo ten klub i wiernych mu kibicow. Czekam czy w koncu cos sie zacznie dziac. Czy te zwaflowane ekipy z zylety bija darkowi brawo pod ten jego taniec kleski. Za rozmyty browar i wejsciowki i male profity nawet staruch stal sie "nikim". Gdzie te zasady i zamilowanie do klubu? Ulecialo z wiekiem pewnie teraz aby tez sie nachapac wiec przytakuja Mr Darkowi. Komedia odpowiedz

Franio - 45 minut temu, *.tpnet.pl @Czizys: takie czasy kolego, niestety. Najpierw decyzyjni sprzedali sie za wyjazd do madrytu zeby bylo cicho ze klub zostal kupiony za kase z lm. Jest cichy uklad i miodkowi krzywdy nie zrobia, bo ten przymyka oko na interesy decyzyjnych. Gdzie milosc do klubu? odpowiedz

1916 - 20 minut temu, *.virginm.net @Franio: najlepiej to porozumienie widac w klubowych pamiatkach....bosman na torwarze nie moze sprzedawac gadzetow z herbem, a kibicowski sklep zyleta moze.. odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.chello.pl Oby Dariusz Mioduski, nie odegrał takiej roli w historii Legii, jak Ted Miodonski w życiu śp. Kazimierza Deyny. odpowiedz

Bombur - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Trochę z innej bajki (redakcjo drodzy koledzy), słyszałem o rzekomym odejściu Kante, jest coś na rzeczy?

Druga sprawa czy ktoś orientuje się na temat sytuacji zdrowotnej Wszołka?, czy i ewentualnie kiedy jest szansa na jego powrót? odpowiedz

miet - 1 godzinę temu, *.rr.com @Bombur: jest.. odpowiedz

terry - 3 godziny temu, *.172.71 W takim klubie jak Legia zawsze będzie jakaś rotacja. Odchodzą ci którzy byli za słabi i ci którzy idą do dużo bogatszych klubów. Mimo to żeby była jakaś ciągłość drużyny i do tego co dobre dochodzili nowi wartościowi gracze, trzeba starać się robić co się da żeby zatrzymać potrzebnych graczy. Jeśli w przypadku jedno z tych którzy są kręgosłupem zespołu, kto jest wybrany najlepszym pomocnikiem ligi, oferujemy gorsze warunki niż miał w Legii już wcześniej (jesli to prawda a nie plotka), to Kucharski po raz kolejny okazuje się idiotą. odpowiedz

Kuba - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To już wiemy dlaczego Antola gra od nowego sezonu przeciętnie - bo za swój niekwestionowany wkład w Mistrzostwo proponuje mu się mniejszą kasę. On przecież był najlepszym piłkarzem w ubiegłym sezonie, więc powinien wręcz dostać podwyżkę. Zdaje mi się, że przez to lekceważenie Antolica przez prezesa, Domagoj gra specjalnie poniżej swoich możliwości. odpowiedz

Czizys - 4 godziny temu, *.135.90 Hehehe... slow juz brakowac zaczyna. Nasz Mr Darek to jest bizneswoman! Wszedzie tylko w dupke haha. Najlepsze zena wlasne zyczenie. Dla ociemnialych powtorze ze Mioduski prowadzi ten klub droga wisly krakow. Jego plan to Zeby grali pilkarze za minimalna pensje... i zeby najlepiej pozniej ich opierdolic za grube miliony (czyt.2-3mln). I jak juz sie tak nachapie przez pare lat to po prostu sobie pojdzie umywajac rece a klub zostawiajac w odchlani, zapuszczony i nic nie warty sportowo. Nie wiem czy sa jeszcze jakies czeski co nie ogarniaja tego co sie dzieje w Legii. Daje rok dwa i bedzie gruby lament i placz. Mioduski nie nawidze cie bo juz zniszczyles ten klub i niszczysz dalej.. Wirtuozie biznesu... Nie ze mna takie farmazony.... nerwy puszczaja beeeeeez kitu odpowiedz

Bat na trolli - 4 godziny temu, *.optonline.net @Czizys: idź trollować gdzie indziej dzieciaku. odpowiedz

Czizys - 4 godziny temu, *.135.90 @Bat na trolli: witaj januszu nr... a hooy wie ktory to juz ha. Wiem ze nic nie rozumiesz i spoko. Wlasnie takich Darek lubi. Nie pozdrawiam :) Dzieciaku haha. Doslownie rece opadaja :) odpowiedz

Milan - 4 godziny temu, *.chello.pl @Czizys: 100% racji. Ten człowiek ma w d..e Legię, chodzi tylko o hajs. Takich długów jakie mamy Legia nie miała nigdy. odpowiedz

PLBBOY - 3 godziny temu, *.227.22 @Czizys: nienawidzę odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl Jeszcze jest Kapustka i Slisz, i kilku modych jak Mosór. Młodzi mogą grac końcówki w lidze na początek.

Z tego można naprawdę zrobić fajną ekipę. Może brakuje jeszcze 1 napadziora.

Ale do tego potrzeba kogoś z głową...

odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl Astiza, Cholewiaka, Hołownię też trzeba pożegnać. Astiz jako trener w akademii mógłby zostać.

Mam wrażenie, że chciano mieć kłopot bogactwa, a jest mnóstwo bidy i nędzy.

Na polską ligę to skład solidny, ale na Europę, to jak z pyzami i to bez mięsa, do Wersalu...



odpowiedz

Hg - 3 godziny temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: jak pomyślisz to i coś mądrego napiszesz odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Hg: Spieprzaj malolacie odpowiedz

Szymon - 4 godziny temu, *.107.62 Jednen z lepszych w obecnej Legii jak nie najlepszy nizszy kontrakt no pudel obnizyc to mozesz komu innemu ciezko bedzie go zastapic odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl @Szymon: Wyrażenie klucz "w obecnej Legii..." I nad tym trzeba sie zastanowić... odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl Borsuk

Stolarski Jędza Lewczuk (nowy stoper) Mlado

Wszołek Remy Luqinias Karbownik (Lopes) nowy skrzydłowy

Kante Pekhardt (Rosołek)



Póżniej wrócą Juranović i Veso zamiast Stolarskiego.

Szkoda Praszelika, bo mógłby śmiało grać.



Martins, Gwilla i Antolić mogą odejść

odpowiedz

StefQ - 5 godzin temu, *.98.100 Nie rozumiem części komentarzy lub nie wyłapałem sarkazmu?! Jeśli ktoś uważa że jest słaby to chyba mało uważnie oglądał obydwie połowy meczu z Jagą. Niestety bez niego w środku pola gra Legii nie istnieje... Może ktoś go zastąpi natomiast obecnie gra bez niego wygląda jak kopanina na podwórku. Bez pomysłu, bez ładu.

Wiadomo że poziomem to nie Odidja ale oczekiwania finansowe chyba też ma niższe... Mówiąc że Hołownia go zastąpi chyba ktoś żartuje lub ocenia perspektywę 2 lat, a to trochę długo. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl @StefQ: To nie bez niego Legia gra bez skladu i ładu, tylko bez trenera. I tak od 4 lat... odpowiedz

Felek - 5 godzin temu, *.netfala.pl No i dobrze. Za niego wejdzie Hołowna i będzie git. Tanio i więcej Polaków w składzie. odpowiedz

Janek - 4 godziny temu, *.plus.pl @Felek:

I oczywiście jednocześnie oczekujesz awansu do fazy grupowe LE ???? odpowiedz

StefQ - 4 godziny temu, *.98.100 @Janek : Gdzie tam LE, oczekuje że za rok z Hołownią (pomimo całej sympatii) w składzie zagramy z sukcesami w LM. odpowiedz

StefQ - 4 godziny temu, *.98.100 @Janek : Gdzie tam LE, oczekuje że za rok z Hołownią (pomimo całej sympatii) w składzie zagramy z sukcesami w LM. odpowiedz

... - 5 godzin temu, *.master.pl Wreszcie !! odpowiedz

Sputnik 44 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @...: co wreszcie areczku? Zersałeś się!? odpowiedz

norge - 5 godzin temu, *.chello.pl Pudel to ma łeb na karku. Zamiast zaproponować podwyżkę, to chłop odejdzie za darmola. Biznesmen pełną gębą. odpowiedz

Krzysiek - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @norge: Z czego ta podwyżka ? Legia nie ma nieograniczonego budżetu płacowego. odpowiedz

Adam - 4 godziny temu, *.chello.pl @Krzysiek: Można było np. nie dawać 'jednego z najwyższych w klubie' kontraktów zawodnikowi-maskotce. odpowiedz

Jaco - 6 godzin temu, *.nova.is Panie prezesie juz pan chyba się nachapal plus Karbownik odejdzie prosze poszukac kilku godnych gry w Legii graczy taka Omonia umiala w 2 dni przed meczem z Legia wypozyczyc dobrych grajków pomyśl pan legia ma duźo wyźdzy budźet a gdzie oni są a gdzie Legia?Lub zwolnij pan tych kiepskich skautów,gdyz Sląsk,Górnik,czy taki Raków dokonali ciekawe transery i to za nie duze pieniądze i o bramkarzu pan pomyśl ,bo z Arturem nie pewnym w bramce duzo nie ugramy z całym szacunkiem dla Artura pozdrawiam i sukcesów źyczę.P.s.trzeba poszukać w 2 ligach europy i niech pan kupi Ratajczaka z Łks-u warto go teraz za male pieniadze kupić a nie drewno z zachodu odpowiedz

Jaco - 6 godzin temu, *.nova.is Chyba odejdzie za kilka kebabów hehe odpowiedz

Adam - 6 godzin temu, *.chello.pl Rozumiem jak wygląda sytuacja ekonomiczna, ale nie zaproponowanie kontraktu przynajmniej na takiej samej wysokości to już trochę brak szacunku. odpowiedz

Uff - 6 godzin temu, *.chello.pl W końcu ! Dobra wiadomość, brawo prezesie odpowiedz

Ole - 6 godzin temu, *.netfala.pl I koncertowo....dziękujemy, odejdzie za czapkę gruszek... odpowiedz

dom_rembsky - 6 godzin temu, *.chello.pl brawo prezes!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.