Vuko - 27 minut temu, *.tpnet.pl A hanysy beda? Wpuscimy gosci? odpowiedz

Juri - 55 minut temu, *.inetia.pl Wszyscy na mecz ! odpowiedz

eLO - 3 godziny temu, *.chello.pl A jak wygląda z wejściem na rodzinny z dzieciakiem 4 letnim trzeba kupować mu bilet? odpowiedz

Artur - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Sektor rodzinny znowu jest na dwóch trybunach? odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 3 godziny temu, *.legionisci.com @Artur: nie. wkleiliśmy złą grafikę :) Dzięki za spostrzegawczość! odpowiedz

Gównik Zawsze - 4 godziny temu, *.plus.pl Gdzie można sprawdzić kategorię meczu? Można zapraszać ziomków co nie byli na Ł3 od 3 lat? odpowiedz

