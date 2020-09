3. kolejka Ekstraklasy: Górnik na czele

Od piątku do poniedziałku odbywają się będą mecze 3. kolejki Ekstraklasy. Na początek Jagiellonia zremisowała z Podbeskidziem, a Legia pokonała Wisłę Płock. W sobotę padły trzy remisy. W dwóch słabych meczach - Cracovia podzieliła się punktami ze Stalą, a Warta z Piastem. Z kolei po ciekawym spotkaniu we Wrocławiu Śląsk zremisował z Lechem 3-3. W niedzielę Pogoń w ostatniej sekundzie wyrwała trzy punkty Wiśle Kraków, a Górnik wysoko pokonał Lechię i został samodzielnym liderem. W poniedziałek kolejkę zakończy mecz Rakowa z Zagłębiem. 3. kolejka: Jagiellonia Białystok 2-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała Wisła Płock 0-1 Legia Warszawa Cracovia 1-1 Stal Mielec Warta Poznań 0-0 Piast Gliwice Śląsk Wrocław 3-3 Lech Poznań Pogoń Szczecin 2-2 Wisła Kraków Górnik Zabrze 3-0 Lechia Gdańsk Poniedziałek 14.09. godz. 18:00 Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin (C+ Sport) 1 2.20 X 3.62 2 3.35 Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Komentarze (24)

+ dodaj komentarz

dodaj

Gienek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Dobry test z kórnikiem hanysowo czeka nas za tydzień. Hanysy nieźle weszli w sezon, dla Legii będzie to dobry test przed el. LE. odpowiedz

Strogow - 20 godzin temu, *.chello.pl Co by nie mówić łach gra o wiele lepszą piłkę niż Legia na chwilę obecną także tylko się cieszyć że nie gramy z nimi bo rozmiary porażki mogły by przejść do ciemnej historii klubu w pojedynku tych drużyn pod wodzą tego pseudo trenerka !!!!

odpowiedz

Przemko - 19 godzin temu, *.vectranet.pl @Strogow: Czy lepszą to polemizowałbym, ale na pewno bardziej widowiskową. Łach gra ładnie dla oka, ale nieskutecznie, co widać po ilości punktów. Legia ostatnio gra brzydko, ale pragmatycznie. Z jagą i omonią Legia przegrała pechowo, choć z jagą ze swojej winy przewalili pierwszą połowę. Druga połowa powinna przynieść co najmniej 2-3 gole. Z omonią była kartka. Gdyby nie ona uważam, że Legia wyciągnęłaby skromne 1:0, podobnie jak z Linfield. Dzisiaj bylibyśmy w innych nastrojach. odpowiedz

RobL - 23 godziny temu, *.centertel.pl Kibic! Piękna riposta. odpowiedz

kami(L)praga - 13.09.2020 / 02:14, *.vectranet.pl srakovia ma ujemne punkty za korupcje odpowiedz

Kaktus - 13.09.2020 / 01:44, *.tpnet.pl Jak co roku po pierwszych 3 kolejkach w przodzie tabeli, same wynalazki, które potem będą się biły o utrzymanie w górnej ósemce odpowiedz

pablo - 23 godziny temu, *.centertel.pl @Kaktus: wynalazkiem to jest Legia ,100 lat istnienia i tylko 14 MP ,Górnik 72 lata i też 14 MP . odpowiedz

Przemko - 22 godziny temu, *.vectranet.pl @pablo: Górnik to dziecko komunizmu, rozpieszczany przez władze PRL. Klub powstał w 1948 roku w czasach najostrzejszej komuny, za Bieruta. To jest największy beneficjent okresu komunizmu, najbardziej komunistyczny klub z wszystkich klubów Ekstraklasy. Na Śląsku albo są głupi, że tego nie widzą albo nie chcą widzieć. Wszystkie mistrzostwa zdobył za komuny, a po 89 roku zero. Obecnie na wolnym rynku Legia jest dyżurnym mistrzem i tak pewnie pozostanie. W PRL wbrew opinii wielu Legia nie była tak rozpieszczana o czym świadczy ilość tytułów w tamtym okresie. odpowiedz

Walerek - 22 godziny temu, *.vectranet.pl @pablo: Gornik to wynalazek który chwilowo jest na pierwszym miejscu. Za komuny rozpieszczany, teraz tradycyjnie będzie bronił się przed spadkiem. Górnik to taki wypadek przy pracy kolego hanysie. odpowiedz

Wolfik - 21 godzin temu, *.play-internet.pl @Walerek: Rozumiem, że teraz w modzie jest pisanie alternatywnych historii, wygodnych dla każdego. Jeden walczy z komunizmem w wieku 8 lat, bez innego nie byłoby wolnej Polski chociaż stan wojenny przespał.

Wypominanie Górnikowi komunistycznej potęgi, kiedy w tych samych czasach brało się do wojska kogo się chciało trąci rozdwojeniem jaźni. Lepiej czasami pewne rzeczy przemilczeć, niż nastawiać się na śmieszność. I jedni i drudzy byli uprzywilejowani, z tym że Górnik miał więcej kasy to i więcej tytułów wówczas zdobył. Było, minęło - nie ma sensu do tego wracać ani tym bardziej wypominać, zwłaszcza że nie ma się czym chwalić. odpowiedz

Wolfik - 21 godzin temu, *.play-internet.pl @Przemko: Ilość tytułów mówi o tym, że ci którzy byli brani w kamasze i trafiali do Warszawy mieli wywalone na fakt, czy Legia będzie mistrzem, czy nie. I tym się oba kluby różniły. odpowiedz

Wolfik - 20 godzin temu, *.play-internet.pl @pablo: Owszem. Ale w czasach minionych minister gospodarki mógł więcej niż minister obrony, zwłaszcza że za exportowany węgiel szły oficjalnie znienawidzone "dolczyki". odpowiedz

Przemko - 18 godzin temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Nikt nie pisze alternatywnej historii. Napisałem tylko, że dla Górnika okres komuny był o wiele bardziej korzystny niż dla Legii. Owszem Legia brała do wojska, ale część z tych piłkarzy po prostu chciała grać w Legii (patrz choćby Pan Lucjan, który do dziś jest w Legii) i tam zostawała na dłużej mimo, że nikt ich do tego nie zmuszał. Górnik owszem miał kasę i przekupywał wielu talonami na węgiel. Po 89 r. skończyła się państwowa pomoc zarówno dla Górnika jak i dla Legii. Legia zdobyła od tamtej pory kilka mistrzostw a Górnik żadnego. Uwypuklam fakty, a nie piszę alternatywną historię. odpowiedz

Wolfik - 18 godzin temu, *.play-internet.pl @Przemko: O widzisz, teraz mogę się z Twoją wypowiedzią zgodzić, chociaż z jednym zastrzeżeniem . Owo "chcieli grać" wiązało się z tym, że z dwojga złego lepiej było zgodzić się na grę w Warszawie (bądź co bądź klubie znanym i być w stolicy) niż błąkać się po różnych klubach na zadupiach gdzie ulokowano ówczesne kluby wojskowe. Bo jak by się podpadło to...można było wylądować i w LSZ Czarne gdzie przykładowo trafił niejaki Jerzy Wijas....

Jak mówiłem - takie były czasy i trzeba o tym pamiętać, gdyż my jako Legia też z tych przywilejów komuszych korzystaliśmy. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wolfik: Ale byli też piłkarze, którzy dzięki Legii mocno się rozwinęli. Włodzimierz Smolarek - to dobry przykład. Najpierw w Widzewie był nikim, potem z Legii uciekł (tak uciekł, a nie wrócił do Widzewa), jako świetny zawodnik. Okoński też miał w Legii bardzo dobry okres. Jeśli zawodnik miał olej w głowie, to mógł wiele sportowo zyskać. A co do Wijasa, to zbytnio zaufał śp. Ludwikowi Sobolewskiemu, prezesowi Widzewa, a ten z kolei przecenił swoje układy. odpowiedz

Yeti - 13.09.2020 / 00:44, *.vectranet.pl Amica idzie na majstra jak co roku. Po 3 meczach 2 punkty. Zaczęli po poznańsku, z przytupem ???? odpowiedz

miet - 13.09.2020 / 03:32, *.rr.com z buta zaczeli.. odpowiedz

Rytm - 13.09.2020 / 06:29, *.centertel.pl @Yeti: Ruszyli pełną parą:D

Hasło z ich oprawy;) odpowiedz

Pepe - 13.09.2020 / 00:20, *.chello.pl Kto wam tabelę robi? Ten sam człowiek, co pisze paski w tvp? Cracovia jest ostatnia i ma zero punktów przy dwóch remisach??? odpowiedz

Kibic - 13.09.2020 / 05:39, *.play-internet.pl @Pepe : Dokładnie ten sam. Jakby pisał ktoś z TVN to by mieli 5 pkt. Taka to telewizja dla debili !

odpowiedz

Elquatro - 22 godziny temu, *.chello.pl @Kibic: moja racja jest najmojsza!!!!! odpowiedz

Alfred - 12.09.2020 / 22:59, *.chello.pl Macie błąd w tabeli Cracovia ma 1 punkt odpowiedz

Jano - 12.09.2020 / 23:06, *.orange.pl @Alfred: ma 0 pkt bo raz wygrała i ma 2 remisy a to jest 5 pkt! czyli teraz mają 0 odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.