Kluby znów mogą wpuszczać kibiców gości!

Poniedziałek, 7 września 2020 r. 16:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od najbliższej kolejki ekstraklasy, kluby ponownie będą mogły przyjmować na swoich stadionach zorganizowane grupy kibiców gości. W ostatnich miesiącach było to niemożliwe, ze względów na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Fani Legii na meczu z Jagiellonią, w ostatni weekend sierpnia, zaprotestowali przeciwko takim działaniom, wywieszając transparent "Piłka nożna dla kibiców gości!", jednocześnie przez pierwszych 10 minut nie prowadząc dopingu.



Teraz PZPN przygotował dokument dotyczący "drugiego etapu udostępniania stadionów piłkarskich dla publiczności w specjalnym reżimie sanitarnym". Czytamy w nim m.in.: "Klub drużyny gospodarza jest uprawniony do przyjmowania autoryzowanych grup kibiców klubów gości, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr II/85 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w sprawie zasad udziału kibiców drużyny gości na meczach piłki nożnej podczas rozgrywek szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A. Ewentualne przyjęcie autoryzowanych grup kibiców gości jest wyłączną decyzją klubu drużyny gospodarza, na podstawie uzgodnień z właściwymi podmiotami publicznymi (m.in. inspektorat sanitarny, policja itp.).".



Wszystko to sprawia, że przyjęcie kibiców drużyn przyjezdnych będzie obecnie zależało od dobrej woli klubu gospodarza.