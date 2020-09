Valencia blisko wypożyczenia do Legii

Jak podaje Super Express nowym piłkarzem Legii ma zostać 25-letni Ekwadorczyk Joel Valencia . Zawodnik jest głównie znany z występów w Piaście Gliwice, jednak ostatnimi czasy grał w barwach angielskiego Brentford F.C. Z informacji "SE" wynika, że Valencia ma zostać wypożyczony do Legii na rok, dodatkowo za darmo. Warszawiacy nie będą mieli natomiast opcji pierwokupu Ekwadorczyka. O powrocie na Wyspy zadecydują Anglicy, jednak warto dodać że "Wojskowi" otrzymają procent od kolejnego transferu Valencii.

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

MAKEN - 11 minut temu, *.151.165 Szybko dołączy poziomu reszty. Vuković szybko oduczy Valencję futbolu. odpowiedz

Real deal - 13 minut temu, *.virginm.net Ktos chyba zapomial ,jak koles wozil Legie na Lazienkowskiej,dobry ruch.Tylko zeby miasto go nie wchlonelo. odpowiedz

głodny piłki - 50 minut temu, *.net.pl fajny transfer/wypozyczenie

ale nam bardziej trzeba raczej srodkowego obroncy



z tego co wyczytałem to za granie u nas Legia otrzyma 1% z przyszłego transferu jak Valencja odejdzie z Brentford F.C. gdzies dalej odpowiedz

Legio do boju moja miłości pod wodzą Darka Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Boruc będzie walił lagę do Pękharta, ten będzie zgrywał do Walencji który będzie sadził brameczki. Piękna sprawa, a hejterom prezesa już gula rośnie.

odpowiedz

Yaya Banana w Legii! - 2 godziny temu, *.chello.pl Miał być środkowy obrońca (megakandydat reprezentant Kamerunu Yaya Banana) a ściągają ogórasa do pomocy co się odbił od I ligi angielskiej. Miodulski, co ty wyrabiasz? odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czyli mamy stopera. Kawał chłopa może z Petraszkiem skakać do głowy. odpowiedz

Hiszpan junior - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To fajny obrońca jak wszołek wroci to gdzie będzie grał valencia

odpowiedz

Pinokio - 31 minut temu, *.tpnet.pl @Hiszpan junior: wszołek nie wroci. Korona spistoszyla pluca, oj sorry to nie pluca a watroba i nie korona odpowiedz

Amateur - 2 godziny temu, *.plus.pl Na plus transfer, wiatru trochę powinien narobić. Natomiast my przede wszystkim potrzebujemy kreatywnego człowieka do środka pola. odpowiedz

xxx - 2 godziny temu, *.chello.pl @Amateur : jest Luki, tylko trzeba go tam ustawiać... odpowiedz

Rado - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @xxx: dokładnie, jedyne dobre mecze jaki grali to z nim na 10-ce odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.