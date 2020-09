Zagraj w Lidze Fanów

Wtorek, 8 września 2020 r. 10:04 Redakcja

Serdecznie zachęcamy do stworzenia drużyny i dołączenia do elitarnych rozgrywek Ligi Fanów. Profesjonalizm organizatorów, świetna atmosfera, sportowe emocje na świeżym powietrzu, odlotowe nagrody, konkursy drużynowe, niskie wpisowe, regularnie wprowadzane ulepszenia – nikt nie zagwarantuje Wam tyle co Liga Fanów! Jakie wpisowe, ile zespołów, gdzie rozgrywane są mecze, co gwarantują organizatorzy i dlaczego warto zagrać w tej Lidze Szóstek dowiecie się poniżej.



Liga Fanów gwarantuje rywalizację i zabawę na najwyższym poziomie. W rozgrywkach drużyny podzielone są według piłkarskich umiejętności, dlatego też jeśli nie macie dużego doświadczenia w grze, chcielibyście spróbować swoich sił lub wręcz przeciwnie - dotychczas nie mieliście sobie równych, to rozgrywki Ligi Fanów gwarantują możliwość rywalizacji na możliwie najbardziej zbliżonym dla siebie poziomie. Obecnie w rozgrywkach gra ponad 90 zespołów podzielonych na 9 poziomów zaawansowania.



UCZESTNICY ROZGRYWEK, MOGĄ LICZYĆ NA SZEREG ATRAKCJI:

- Mecze ligowe w weekendy na boisku ze sztuczną trawą w godzinach 8:00 – 21:00

- Nowa nawierzchnia na Arenie Picassa, 3 sektory gry do Ligi Szóstek.

- Elastyczny terminarz przygotowywany według propozycji drużynowych

- Wyniki On-Line - wprowadzanie wyników na stronę zaraz po ich rozegraniu

- Statystyki On-Line - publikowane w dniu rozegranego spotkania

- Relacja Live - z najważniejszych spotkań w danej kolejce

- Nowoczesny i przejrzysty serwis internetowy z indywidualnymi profilami drużyn, zawodników, wynikami, tabelami i statystykami

- Materiały video, skróty spotkań, Liga Fanów Extra z wykorzystaniem najnowszych technologii.

- Rozbudowana galeria foto w znakomitej jakości

- Profesjonalna obsługa sędziowska

- TurboFan - czyli testowanie zawodników w różnych zadaniach technicznych

- Team Challenge - konkurs drużynowy w celności strzału

- Gold Team - konkurencja drużynowa bazująca na statystykach zespołu - nagroda główna, voucher 1500 PLN do ZINA!

- Dodatkowe cotygodniowe artykuły - Plusy i Minusy kolejki, Liczby Kolejki, Felietony

- Zapowiedzi oraz podsumowania wszystkich spotkań, raporty meczowe

- Rozbudowane statystyki indywidualne (najlepszy strzelec, bramkarz, zawodnik, asystent, kanadyjczyk, MVP)

- Cotygodniowa prezentacja Drużyny Tygodnia

- Klasyfikacja Fair Play i statystyki sędziowskie

- Wywiady opisowe i wywiady video

- Zdjęcia profilowe zawodników

- Darmowa woda na każde spotkanie

- TOP 6 - szczegółowy opis zawodników wybranych do MVP kolejki, nagrody dla najlepszych zawodników w postaci voucherów na mecze Legii Warszawa lub szalików klubowych

- FANTYP - cotygodniowy konkurs w typowaniu wyników 3 szlagierowych spotkań Ligi Fanów w danej kolejce z nagrodami w postaci voucherów na mecze Legii Warszawa i doładowań do zakładów bukmacherskich FORTUNA.

- Nagrody i wyróżnienia dla wszystkich(!) zespołów biorących udział w rozgrywkach

- atrakcyjne nagrody dla 3 najlepszych zespołów w każdej klasie rozgrywkowej - ekskluzywne puchary, dedykowane medale i vouchery do ZINA

- Gala Rozdania Nagród w lożach stadionu Legii Warszawa

- Konkursy z nagrodami dla zawodników, kibiców i sympatyków rozgrywek

- 30% zniżki w sklepie ZINA na zakup sprzętu sportowego, nowych strojów piłkarskich dla uczestników rozgrywek

- Możliwość zgłoszenia indywidualnego - nie masz zespołu? Pomożemy Ci go znaleźć!

- Otrzymanie faktury za uczestnictwo drużyny w lidze

- Niezapomniana atmosfera piłkarskiego święta i ogromna dawka emocji



Zachęcamy do zapoznania się z aktualna ofertą dostępną na oficjalnej stronie rozgrywek www.ligafanow.pl bądź pod numerem telefonu 609021030. Odwiedź stronę internetową rozgrywek i przekonaj się sam kto najlepiej promuje sport w Warszawie i okolicy.







fot. Liga Fanów