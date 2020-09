Na stadionach: Kluby znów mogą wpuszczać przyjezdnych

Środa, 9 września 2020 r. 16:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nareszcie kibice gości będą mogli wrócić na stadiony. PZPN przesłał do klubów uchwałę, zgodnie z którą mogą one, choć niestety nie są do tego zobowiązane, przyjmować zorganizowane grupy kibiców gości na swoich stadionach. Czyli kluby, które nie zamierzają robić pod górkę przyjezdnym, będą przesyłały wejściówki dla przyjezdnych, natomiast w przypadku meczów derbowych zapewne trzeba będzie poczekać na przymus, czyli konieczność zapewnienia odpowiedniej puli wejściówek. Na razie przeciwwskazania do przyjmowania kibiców gości mogą mieć przede wszystkim sanepid oraz policja.



W ostatnim tygodniu głośno było po meczu Górnika Wałbrzych w Stanowicach, gdzie w trakcie spotkania przez stadion przeszła... trąba powietrzna. Całe szczęście, że wichura przewracająca drzewa nie uszkodziła prowizorycznego zadaszenia nad trybuną zajmowaną przez fanów z Wałbrzycha, bowiem wówczas mogło by dojść do tragedii. Co ciekawe, anomalie atmosferyczne zaczęły się w momencie odpalenia przez kibiców gości rac. Przypadek?







Górnik na stadion wszedł, podobnie jak kilka innych ekip. Część jednak ruszyła na wyjazdowy szlak zdając sobie sprawę z faktu, że meczu nie obejrzy. Odbicie od bramy zaliczyła m.in. "Stalówka", Polonia Bytom czy Pogoń Lębork z Zawiszą (z tych najliczniejszych).



Niższe ligi:



Hetman Zamość - Stal Stalowa Wola (230)

Hetmanowcy mieli spore problemy z wejściem na ten mecz. Najpierw do sprzedaży miało trafić 199 biletów, później 999, tyle że z dystrybucją były straszne cyrki. Hetman ostatecznie wystawił około 100-osobowy młyn. Stalówka, mimo że miała pewność, że na stadion nie wejdzie, do Zamościa dotarła w 230 osób, w tym Stal Rzeszów (60), Łada Biłgoraj (40), Karpaty Krosno (30), Sokół Nisko (13) i Stal Gorzyce (10).



Sparta Brodnica - Zawisza Bydgoszcz ()

Bardzo ciekawe spotkanie w Brodnicy. Spartanie, wspierani przez Legię Chełmża (65), prowadzili doping przez całe spotkanie. Na spotkanie dotarła również grupa kibiców Zawiszy. Obie ekipy rozdzielała policja.



Rekord II Bielsko-Biała - BKS Stal Bielsko-Biała (150)



Herbapol Stanowice - Górnik Wałbrzych (150)

Na wyjazd do Stanowic pojechało 150 fanów Górnika, którzy przez całe spotkanie prowadzili niezły doping. W trakcie meczu odpalili race i dosłownie w tym momencie przez obiekt przeszła trąba powietrzna, która waliła okoliczne drzewa (uszkodzone zostały m.in. samochody i ogrodzenie stadionu). Spotkanie zostało przerwane i już nie dokończone. Nikomu z kibiców nic się nie stało.



Polonia Świdnica - Polonia Bytom (140)

Bytomianie, wspierani przez Zagłębie Lubin, nie zostali wpuszczeni na stadion, więc swoją obecność zaznaczyli zza ogrodzenia, po czym udali się w drogę powrotną.



Chojniczanka II Chojnice - Pogoń Lębork (110)

Pogoń (50) wspierana przez Zawiszę (60) dotarła pod stadion w Chojnicach w dobrej liczbie. Na stadion nie zostali wpuszczeni (mecz zakwalifikowany jako podwyższonego ryzyka, odbył się bez udziału publiczności) i przedwcześnie musieli ruszyć w drogę powrotną.



Górnik Łęczna - Resovia (90)

Resovia weszła do sektora gości dzięki uprzejmości gospodarzy. Wywiesili jedną flagę i transparent skierowany do przedstawicieli miasta - "Stolica kompromitacji". Gospodarzy w młynie 241, z czterema flagami. Łączna frekwencja wyniosła 506 osób.



Olimpia Grudziądz - Chojniczanka Chojnice (60)

Chojniczanka, wspierana przez Gryfa Słupsk, dotarła pod sektor gości w Grudziądzu, ale na stadion nie mieli możliwości wejścia.



Olimpia II Elbląg - Mazur Ełk (50)

Mazur wspierany na tym wyjeździe przez Warmię Grajewo. Dopingowali zza ogrodzenia i w drugiej połowie ruszyli w drogę powrotną.



Pilica Białobrzegi - Mazovia Mińsk Maz. (40)

Mazovia wspierana na tym wyjeździe przez Pogoń Grodzisk Maz. (4). Na stadion weszli dzięki ludzkiemu podejściu do tematu ze strony dyrektora Pilicy, który wpuścił całą grupę.



Wisłoka Dębica - Orlęta Radzyń Podlaski (40)



Ostrovia Ostrów Maz. - MKS Ciechanów (31)

Na mecz rozgrywany w Małkini Górnej przyjechało 23 fanów MKS-u wspieranych przez Bug Wyszków (8).



GKS Bełchatów - Miedź Legnica (10)

Gospodarze wystawili 110-osobowy młyn. Miedzianka została wpuszczona przez bełchatowian na ich trybunę w 10 osób i z biało-czerwoną flagą. Przyjezdni zaintonowali hasło "Piłka nożna dla kibiców".



Arka Gdynia - Puszcza Niepołomice (-)

Na meczu niespełna 3,7 tys. widzów. Arkowcy wspierani w młynie przez Zagłębie Lubin. Sektor gości zamknięty.



Orlęta Radzyń Podlaski na wyjazdowym meczu z Wisłoką Dębica:





Zagłębie Sosnowiec na meczu z GKS-em Tychy:





Stilon Gorzów na wyjazdowym meczu ze Stalą Sulęcin:





Górnik Łęczna na meczu z Resovią:







Sparta Brodnica na meczu z Zawiszą Bydgoszcz:





Zawisza Bydgoszcz na wyjazdowym meczu ze Spartą Brodnica:





Stal Gorzów na meczu z Falubazem Zielona Góra:





GKS Bełchatów na meczu z Miedzią Legnica:





Miedź Legnica na wyjazdowym meczu z GKS-em Bełchatów:





Korona Kielce na meczu z GKS-em Jastrzębie:





Górnik Wałbrzych na wyjazdowym meczu z Herbapolem Stanowice: