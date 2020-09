Zdjęcia i video

Przygotowania do meczu w Płocku

Wtorek, 8 września 2020 r. 19:36 Woytek, źródło: Legionisci.com

Wtorkowy trening Legii rozpoczął się o godzinie 11, potrwał półtorej godziny i w całości był otwarty dla przedstawicieli mediów. Na murawie stawiło się 19 zawodników pierwszej drużyny i sześciu graczy z trzecioligowych rezerw. Nadal z zespołem nie trenuje Paweł Wszołek, który czeka na wyniki ostatnich testów.



Fotoreportaż z meczu - 34 zdjęcia Woytka







W zajęciach nie wziął udziału Josip Juranović, a indywidualnie ćwiczył Mateusz Wieteska, który w meczu z Omonią nabawił się urazu mięśni brzucha. Stoper biegał wokół boisk oraz wykonywał ćwiczenia z piłką pod okiem Piotra Zaręby. Z kolei na pełnych obrotach ćwiczył Jose Kante, który w poprzednim tygodniu zmagał się z drobnym urazem. Ze zgrupowania reprezentacji wrócił już Filip Mladenović, a ze względu na to, że nie zagrał ani minuty w meczach Serbii z Rosją i Turcją, o razu był do pełnej dyspozycji sztabu szkoleniowego Legii.







Pierwsze 40 minut zajęć wypełniła seria ćwiczeń przygotowanych przez trenerów przygotowania fizycznego. Następnie zawodnicy przenieśli się na drugie boisko, gdzie zostali podzieleni na dwie drużyny.



"Zieloni": Cierzniak (Muzyk) - Pruchnik, Rafael Lopes, Kostorz, Luis Rocha, Cholewiak, Pruchnik, Łakomy, Kurowski, Macenko, Ciepiela, Kwiatkowski

"Szarzy": Boruc (Miszta) - Stolarski, Remy, Astiz, Mladenović - Luquinhas, Antolić, Andre Martins, Kapustka - Kante, Pekhart



Najpierw Aleksandar Vuković nakreślił założenia gierki ekipie "Szarych", a następnie rozpoczęło się doskonalenie pressingu na połowie rywali i przesuwanie w linii pomocy. Zadaniem "Zielonych", których skład uzupełniła grupa zawodników z rezerw, było wyprowadzanie szybkich ataków i próby trafienia do jednej z czterech małych bramek leżących kilka metrów za linią środkową boiska. Po pół godzinie ćwiczeń rozegrana została większa gierka na boisku skróconym o długość jednego pola karnego. Składy nie zmieniły się. mecz zakończył się remisem - dla "Zielonych" trafił z bliskiej odległości Tomas Pekhart, który wykorzystał dośrodkowanie Bartosza Kapustki, a bramkę dla "Szarych" zdobył do pustej bramki Rafael Lopes po akcji Mateusza Cholewiaka i podaniu Bartłomieja Ciepieli.







W środę legioniści będą trenowali o godzinie 17:30. W piątek o godzinie 20:30 legioniści zagrają na wyjeździe z Wisłą Płock.



