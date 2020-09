Legioniści nie pograli w reprezentacjach

We wrześniowym terminie reprezentacyjnym niewielu legionistom było dane bronić barw narodowych na boisku. Artur Jędrzejczyk i Michał Karbownik , powołani przez Jerzego Brzęczka do reprezentacji A na spotkania Ligi Narodów z Holandią (0-1) i Bośnią i Hercegowiną (2-1), oba spotkania przesiedzieli na ławce rezerwowych. Podobnie było z Filipem Mladenoviciem , który nie dostał szansy na występ w meczach Serbii z Rosją (1-3) i Turcją (0-0). Z kolei Walerian Gwilia mecz Gruzji z Estonią (1-0) obejrzał z trybun, a starcie z Macedonią Północną (1-1) z wysokości ławki rezerwowych. W reprezentacji młodzieżowej U-21 prowadzonej przez Czesława Michniewicza najwięcej minut zagrał Bartosz Slisz . Legionista wystąpił w całym meczu z Estonią (6-0) i ostatnie 12 minut w starciu z Rosją (1-0). Maciej Rosołek dostał szansę jedynie w końcówce meczu z Estonią, a Mateusz Hołownia nie zagrał ani minuty. W reprezentacji U-19 prowadzonej przez Jacka Magierę krótką szansę otrzymał Ariel Mosór , który wszedł na ostatnie 7 minut meczu z Niemcami (1-1). Nikodem Niski i Szymon Włodarczyk nie pojawili się na placu gry. Drugi mecz młodzieżówki z Czechami nie odbył się z powodu wykrycia zakażenia koronawirusem w czeskiej drużynie. Bilans występów legionistów w reprezentacjach: U-21 eME 2021: Estonia 0-6 Polska (Bartosz Slisz - 90 minut, Maciej Rosołek - 22 minuty) Polska 1-0 Rosja (Bartosz Slisz - 12 minut) U-19 mecz towarzyski: Polska - Niemcy (Ariel Mosór - 7 minut) Artur Jędrzejczyk - 0 minut / 2 mecze Michał Karbownik - 0 minut / 2 mecze Walerian Gwilia - 0 minut / 2 mecze Filip Mladenović - 0 minut / 2 mecze Mateusz Hołownia - 0 minut / 2 mecze Szymon Włodarczyk - 0 minut / 1 mecz Nikodem Niski - 0 minut / 1 mecz

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.