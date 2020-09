Kacper Zalewski nowym zawodnikiem Legii

Środa, 9 września 2020 r. 08:31 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kacper Zalewski to kolejny utalentowany młodzieżowiec, który wzmacnia drużynę futsalowej Legii przed sezonem 2020/21. Kacper dotychczas występował w II-ligowym Zdrowiu Garwolin i jest czwartym graczem tego klubu, który w ostatnich miesiącach przejdzie z Garwolina do Legii. "W Legii występuje trzech zawodników, z którymi wcześniej grałem w Zdrowiu Garwolin, więc na pewno będzie łatwiej o zgranie i aklimatyzację. Jestem pod wrażeniem treningów prowadzonych w Legii - są one bardzo profesjonalnie przygotowane" - mówi nowy gracz naszego klubu.



Utalentowany zawodnik w tym roku wystąpił z zespołem z Garwolina w turnieju finałowym futsalowych Mistrzostw Polski do lat 18, a w roku ubiegłym miał okazję zagrać na Mistrzostwach Polski do lat 20, gdzie Zdrowie wspierał golkiper Legii, Tomek Warszawski. "To moje pierwsze kroki w seniorskim futsalu. Jestem jeszcze młodym zawodnikiem i zdaję sobie sprawę z tego, że są w Legii zawodnicy z bogatą przeszłością i większym ode mnie doświadczeniem. Mimo wszystko nie ukrywam, że przyszedłem do Legii, aby grać" - mówi Kacper.



Zalewski miał okazję grać przeciwko Legii w minionym sezonie, w niezwykle zaciętym spotkaniu zakończonym wygraną legionistów 2-1. "Od początku przyjazdu na halę byłem mocno zestresowany, bo był to mój pierwszy mecz w seniorskiej drużynie Zdrowia Garwolin. Bardzo podobała mi się atmosfera, w jakiej przyszło mi grać w legijnej hali. Mimo porażki 1:2, uważam, że zagrałem wówczas dobry mecz" - wspomina Zalewski.



Kacper Zalewski grę w futsalowej I lidze w barwach Legii, łączyć będzie z występami w IV-ligowej Wildze Garwolin w piłce 11-osobowej.