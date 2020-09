Legioniści organizują przedsezonowy turniej na Mokotowie

Środa, 9 września 2020 r. 13:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Siatkarze Legii w najbliższy weekend rozegrają przedsezonowy turniej, w którym zmierzą się z drugoligowymi zespołami. Szósta edycja City Volley Cup odbędzie się w hali przy ulicy Niegocińskiej 2a na Mokotowie. Legionistów w sobotę czekają mecze z MOS-em Wola (godzina 10:00) oraz Metrem (ok. 19:45). W niedzielę, około godziny 12:45 nasz zespół zagra z Camperem Wyszków. Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny.



Terminarz 6. turnieju City Volley Cup 2020:

12.09 (SO) g. 10:00 Legia Warszawa - MOS Wola

12.09 (SO) g. 12:45 Metro Warszawa - Camper Wyszków

12.09 (SO) g. 17:00 Camper Wyszków - MOS Wola

12.09 (SO) g. 19:45 Legia Warszawa - Metro Warszawa

13.09 (ND) g. 10:00 Metro Warszawa - MOS Wola

13.09 (ND) g. 12:45 Legia Warszawa - Camper Wyszków