CLJ: Pogoń Szczecin 2-1 Legia

Środa, 9 września 2020 r. 20:09 Raffi, źródło: Legionisci.com

W zaległym meczu 3. kolejki CLJ U18 Legia przegrała na wyjeździe 1-2 z Pogonią Szczecin. Po średnio udanej, ale bezbramkowej I połowie legioniści tuż po przerwie otrzymali cios w postaci bramki Grzelki. Natychmiast rzucili się do ataku i w 65. minucie wyrównał Jakub Kisiel. Ostatnie słowo należało do szczecinian, który strzelili na 10 minut przed końcem drugiego gola. Po 4 kolejkach Legia zajmuje 6. miejsce w tabeli CLJ U18.



CLJ U18: Pogoń Szczecin 2-1 (0-0) Legia Warszawa

Gole:

1-0 47 min. Fabian Grzelka

1-1 65 min. Jakub Kisiel (as. Filip Sobiecki)

2-1 80 min. Mateusz Łęgowski



Legia: Jakub Kowynia – Hubert Derlatka, Marcel Myszka, Damian Urban, Miłosz Pacek (70' Kacper Imiołek) – Jakub Kisiel, Jerzy Munik (65' Łukasz Rytelewski), Patryk Pierzak (84' Kacper Skwierczyński) – Filip Sobiecki, Wiktor Kamiński [04](70' Kajetan Staniszewski), Dawid Barnowski

Rezerwa: Sebastian Krejer (br), Ivan Vidošević, Ignacy Dawid

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Filip Raczkowski