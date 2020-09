Valencia na testach medycznych

NEWS SE: z tego co słyszę Joel Valencia jest właśnie w drodze do Warszawy. Dziś późnym wieczorem Ekwadorczyk ma już być w Polsce, a od jutra będzie przechodził testy medyczne w Legii. Jak pisałem, roczne wypożyczenie uzgodnione.

Joel Valencia zostanie nowym zawodnikiem Legii Warszawa. Ekwadorczyk od czwartku będzie przechodził testy medyczne, a następnie zostanie wypożyczony do końca sezonu z Brentford FC. Legia nie będzie miała prawa pierwokupu Valencii, ale jak informował "Super Express" mają otrzymać procent przy ewentualnym kolejnym transferze Ekwadorczyka. Rok temu skrzydłowy odszedł z Piasta za ok. 1,5 mln euro. W sezonie 2019/20 nie zdołał przebić się do pierwszego składu drużyny grającej w Championship. W lidze na murawie pojawiał się 19 razy, ale tylko raz zagrał od pierwszej minuty. W sumie zanotował zaledwie 317 minut i 1 gola. Ponadto trzy razy od początku wystąpił w meczach pucharowych (2 FA Cup i 1 EFL Cup). Valencia jest ofensywnym zawodnikiem, może zagrać zarówno na skrzydle jak i w środku ataku.

Czarny - 40 minut temu, *.vectranet.pl po co brać małego Valencię skoro można Yaya Qutaza z Nigerii za free?? Kocur, mówię Wam!!! odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Znając życie to niezależne od tego czy przyjdzie do nas Valencia czy nie to i tak nie awansujemy do ligi europy.A w lidze zanotujemy 8 porażek i 6 remisów co powinno wystarczyć do zdobycia kolejnego mistrzostwa.Cóż taka liga. odpowiedz

Gość - 1 godzinę temu, *.master.pl @Darek : to jest właśnie taktyka vuko, doczłapać do MP a reszta nie ważna odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.telkab.pl @Gość: To nie jest taktyka Vuko. On chce wszystko wygrywać.

Jak widać nie znasz ludzi którym kibicujesz. odpowiedz

Po(L)noc - 1 godzinę temu, *.73.156 Dobry transfer, szkoda, że nie kilka tygodni temu, bo brakowało ostatnio skrzydłowych...

Obecnie pewnie bardziej jako wzmocnienie rywalizacji i poszerzenie kadry, patrząc jak często zawodnicy łapią kontuzję.

Jeśli dodatkowo będziemy mieli udział w jego następnych transferach, to jak najbardziej dobra inwestycja. odpowiedz

Tagi - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ten skład na luzie powinien wejść do fazy grupowej LE , ... ale czy na pewno z tym trenerem ?

Oby mój pesymizm był przedwczesny. odpowiedz

Jarząbek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dopóki nie nauczy się "nie poddawaj się" nie ma mowy o grze w pierwszej 11 !!! odpowiedz

Old_fan - 3 godziny temu, *.plus.pl Kiedy wreszcie zrozumiemy, że sprowadzanie, nawet niezłych, grajków nic nie da. Tu trzeba Trenera. Przy dobrym dowódcy nawet nieliczny oddział potrafi zwyciężyć, przy słabym i wielka armia polegnie.... odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.net.pl @Old_fan: Stado baranów dowodzone przez LWA jest w stanie pokonać stado lwów dowodzonych przez BARANA odpowiedz

Lachu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Trampek: brawo odpowiedz

Pełna zgoda. - 1 godzinę temu, *.telkab.pl @Old_fan: Trenera już mamy, teraz na klasowych graczy czekamy. odpowiedz

Tadek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Moim zdaniem Chołownia byłby lepszy w tej pozycji. odpowiedz

aigeL - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Transfer jak najbardziej na tak a i kwota za jaką poszedł z piasta pozwala sądzić że jeśli się sprawdzi będą wstanie spokojnie się dogadać odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Czarna Perła z Ekwadoru! Eeeeeeeekwaaaaaadooooor!!!! https://www.youtube.com/watch?v=9cQlVww0zKo odpowiedz

juhas - 4 godziny temu, *.tpnet.pl z tym nie widzę konkurenta to bym nie przesadzał już przegraliśmy ze słabą Jagiellonią Białystok która w drugiej połowie grała anty futbol juhas odpowiedz

SEBO(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl Czy to będzie nasz handicap w kwalifikacjach do LE,zwłaszcza w 4.rundzie? Nie. Czy to jest szybkościowiec z super kiwką robiący przewagę w którejkolwiek części boiska (mając na myśli puchary) ? Raczej nie. Może klasyczne "potrafi uderzyć z dystansu "? Możliwe, ale nikt nie widział. To może doda nam tzw. "centymetrów i kilogramów " w środku pola? Bardzo zabawne... Chciałbym się mylić, ale w kontekście walki o granie w pucharach, będzie jednym z kolejnych,których już mamy w kadrze.W polskiej lidze może i przyda się, ale...mistrzostwo to możemy obronić i obecnym składem,ludźmi z dłuższym kontraktami.W niższej lidze angielskiej grał w sumie ogony 15-20 minut (statystycznie). W pucharach nie pomoże,przyszłości nie można z nim wiązać, a może kiedyś za tą przysługę klub dostanie że 200-500 tys złotych... :D #pocoon? odpowiedz

Adz - 4 godziny temu, *.jmdi.pl @SEBO(L): ten wywód jest zbędny. Odchodzi Novikovas przychodzi Valencia - wzmocnienie? Proste że tak. Czy mistrz Polski ma na tyle jakości żeby grać w europejskich pucharach? 50/50. Jedną Valencia wiosny nie czyni ani czyni ???? odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Adz: Może i wzmocnienie,MOŻE, ale co po roku? Poszukiwania kolejnego na tę pozycję? I tak jak piszesz - jeden odchodzi, inny przychodzi na jego miejsce. Liczebność ta sama.Rywalizować będzie z tymi co zostali. Więc skoro twierdzisz,że jakości wystarcza na szansę w proporcjach 50/50, to z nim większe nie będą, a o obronie mistrzostwa już pisałem... odpowiedz

wawerr - 5 godzin temu, *.tpnet.pl ten transfer pokazuje na jakim dnie jest Ekstraklapa, mistrz Polski bierze zawodnika który jest za słaby na drugi poziom rozgrywkowy w Anglii!!! odpowiedz

kkk - 5 godzin temu, *.chello.pl @wawerr: tia. jak Vadis odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.centertel.pl @wawerr: myśle że nie jeden z trzeciej półki angielskiej gra lepiej jak nasi ekstaklasowicze odpowiedz

Syn trenera - 5 godzin temu, *.plus.pl Bez sensu transfer, bez prawa pierwokupu. Zanim wejdzie do drużyny i przekona do siebie Naszego Super treneiro będzie grudzień, no wiosnę zagra 3 dobre mecze i będzie sie pakowałem. Naprawdę super inwestycja... odpowiedz

speed - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Transfer z cyklu:Bez sensu. odpowiedz

Miro - 6 godzin temu, *.orange.pl @speed: sam jesteś bez sensu tylko krytykować potrafisz może sięgnij do skarpety odkup klub od obecnego właściciele i pokaz nam swoją moc ale gdzie tam nie stać cie tak krytykują tylko golodupce odpowiedz

speed - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Miro: Ja już pisałem o takich jak ty i o waszych argumentach w stylu weź i kup itd.Z wami gadka jak z dupą w nocy.Weż już się nie kompromituj i przestań pisać te swoje kacapoły. odpowiedz

Ziomek69 - 6 godzin temu, *.65.141 Wzmocnienie na Ekstraklase, ale nie na Lige Europy odpowiedz

Obcy - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Nie za darmo bo pensję i to niemało trzeba regulować. Po co kolejny gracz? Trzeba się skupić na zatrzymaniu Antolicia, Jędrzejczyka. Ktoś to musi trzymać za pysk. Może się mylę,ale to gracz pokroju Novikovasa. Nas nie zbawi. I pewnie będzie dochodził do formy ze dwa miesiące. odpowiedz

Lolek - 2 godziny temu, *.net.pl @Obcy: przeciez Legia nic za niego nie placi. Tak samo pensje bedzie oplacac Brentford odpowiedz

Juri - 6 godzin temu, *.centertel.pl Jak grał w Walencji to chyba dobry. odpowiedz

Felek - 7 godzin temu, *.netfala.pl Super news. Oby Vuko to wszystko dobrze poukładał i żeby nie było za późno na Europe. W lidze powinno być dobrze, nie widzę konkurenta do mistrzostwa. odpowiedz

Kibic emeryt - 7 godzin temu, *.centertel.pl Nic nie da zciąganie kolejnych zawodników może i na ligę dobrych jeśli nie zatrudnimy dobrego ,doświadczonego trenera to mówiłem od początku zatrudnienia Vukovica i nie zmieniłem zdania ( choć w pewnym okresie gra wyglądała dobrze ) . Vuko mósi się dużo uczyć ale najgorsze jest to że nie uznaje sprzeciwu i myśli że jest wybitnym fachowcem a tak nie jest .W ostatnim wywiadzie przyznał się że okłamuje świadomie dziennikarzy i że nie wie dlaczego gra wygląda słabo i taki gość ma prowadzić należycie klub .??? odpowiedz

Adam - 6 godzin temu, *.chello.pl @Kibic emeryt: naucz się pisać bez błędów. odpowiedz

Nick - 5 godzin temu, *.186.20 @Kibic emeryt:

Znowu ta sama płyta: dobry i doświadczony trener. To co: Nawałka czy Smuda? odpowiedz

SEBO(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Nick: Piechniczek, Lenczyk...;) odpowiedz

Robert - 5 godzin temu, *.47.69 @Kibic emeryt: To może pan Strejlau byłby akuracik? Co do ortografii - też masz duże pole do rozwoju. Jak widać każdy może mieć swój cel w podejmowanych działaniach. odpowiedz

Po(L)ubiony - 7 godzin temu, *.chello.pl Warto obejrzeć jego grę w Piaście, który grał inną piłkę niż Legia. Kilka świetnych zagrań, przeplatanych seriami kiksów. W Legii nie dostanie tyle miejsca do gry, co w Piaście. Z nami grają z reguły ultra-defensywnie (vide ostatnio Jagiellonia). Ciągle brakuje nam dobrego pomocnika z dobrym (lepiej bardzo dobrym) strzalem z dystansu. Moim zdaniem, polityka transferowa Legii jest chaotyczna i przynosi więcej szkody, niż pożytku. odpowiedz

Rado - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Po(L)ubiony: dokładnie, nie ma nikogo kto potrafi huknąć z dystansu. Legia musi wejść z piłką do bramki, ew. ktoś trafi czasem Czecha w głowę. Bramek z dystansu nie strzelamy, a Valencia tego nie zmieni. odpowiedz

Leśny Dziadek - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Rado: Remy ma kopyto. Tylko gnije na obronie, zamiast grac w pomocy. A tam jest jego miejsce. odpowiedz

Szmu(L)ki - 6 godzin temu, *.aster.pl @Leśny Dziadek: Remy wypad z klubu. On gnije, ale z kontuzjowaną nogą 3h przy stole do ruletki w kasynach. odpowiedz

Hg - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: ty wiesz co ... odpowiedz

Luk - 7 godzin temu, *.centertel.pl Szkoda ze nie było go przed meczem z Omonią odpowiedz

Alan - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Wszystko fajnie tylko czy trener to poukłada.... po meczu z Cyprem śmiem wątpić...... odpowiedz

Cyniek - 8 godzin temu, *.play-internet.pl No to czekamy odpowiedz

