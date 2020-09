Konferencja przedmeczowa

Vuković: Chcę sprawdzić jak najwięcej zawodników

Czwartek, 10 września 2020 r. 18:30 Wiśnia

- Mieliśmy teraz trochę czasu na to, aby przeanalizować mecze, które rozegraliśmy w tym sezonie. Mamy pierwsze materiały do analizy i elementy do poprawy, nad którymi pracowaliśmy. To był również okres, który przydał się piłkarzom dotychczas kontuzjowanym jak Jose Kante czy Rafael Lopes. Ich powrót do treningu jest dla nas bardzo dużą wartością - mówi przed meczem z Wisłą Płock Aleksandar Vuković.



Sytuacja Wszołka i Juranovicia

- Zawodnicy wyjdą z izolacji w podobnym momencie. Liczymy, że z początkiem przyszłego tygodnia będą mogli wrócić do treningów. Najpierw czekają ich jednak oczywiście różnego rodzaju badania - od wydolnościowych, po te związane z testem na COVID - musimy mieć pewność, że nie będziemy żadnym ryzykiem, gdy rozpoczną wspólne treningi z resztą zespołu.



Odejście Antolicia

- Zarówno w tym temacie, jak i innych związanych z transferami, chciałbym na razie nie mówić zbyt wiele. Na to wszystko przyjdzie czas na początku przyszłego tygodnia. To samo tyczy się Joela Valencii. Dopiero za kilka dni powiem, jak widzę go u nas w drużynie.



Przerwa reprezentacyjna

- Mankamentem jest fakt, że podczas tej przerwy nie mogłem skorzystać z sześciu podstawowych zawodników oraz Mateusza Hołowni, którzy przebywali na zgrupowaniach swoich reprezentacji. Wszyscy dołączyli do nas wczoraj i dopiero wtedy mogliśmy mieć pierwszy wspólny trening. Takie są jednak realia i na to również musimy być przygotowani.



Największą wartością będzie dla nas okres po meczu z Wisłą Płock, a przed spotkaniem z Górnikiem. Wówczas będę mógł skorzystać ze wszystkich zawodników i będziemy mogli przeprowadzić normalny mikrocykl treningowy. Jestem jednak zadowolony z tego, jak przepracowaliśmy ostatnie dwa tygodnie.



Rotacja w obronie

- Rotacja wynikała ona z wielu powodów, jak kontuzje czy absencje z powodu kartek. Jesteśmy na początku sezonu i trzeba pamiętać o tym, że rozgrywamy mecze oficjalnie, a jednocześnie należące do okresu, kiedy normalnie bylibyśmy na obozie i przygotowywali się do sezonu. Mieliśmy krótki czas odpoczynku po sezonie, więc pierwsze spotkania są również od tego, żeby sprawdzić jak największą ilość zawodników i aby każdy dostał swoją szansę. Dzięki temu będziemy mieli szerszy obraz na to, jak funkcjonuje nasza kadra.