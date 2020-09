Komentarze (51)

+ dodaj komentarz

dodaj

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Za dużo gwiazd A grać może 11. Kilku ma plac na wyrost. Kapustka dostaje plac z MARSZU? Kwas musi być w zespole. odpowiedz

Śró Płn - 2 godziny temu, *.chello.pl Znowu te bezsensowne wybijanki! Masakrycznie słabo wygląda ta gra i to na tle nie byle jakiej drużyny, bo Wisły Płock. Ważne 3 punkty, ale niestety poprawy nie widać... odpowiedz

Fafik (L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Aleksandar... weź k.. wa coś zrób z tymi kopaczami bo tego się oglądać nie da na trzeźwo... podpytaj o radę jakiegoś trenera czy jak... może Berg coś Ci po znajomości podpowie? No dramat po prostu... Ja wiem, że co roku to samo i ten sam scenariusz ale ja już ku/.//wa zębów przednich prawie nie mam bo zdarte od zgrzytania... odpowiedz

bzura7 - 2 godziny temu, *.pirx.pl do Jerry : miałeś rację 100% pozdrawiam. Ale za przeproszeniem mamy pi...y na murawie i ten amator w dresie wygląda jak smuda odpowiedz

Jaro - 2 godziny temu, *.207.25 Wydsje się, że nasi chłopcy nie mają siły. Przygotowanie fizyczne zdaje się nie wyszło. odpowiedz

Waldi - 2 godziny temu, *.inetia.pl Ale słaby mecz Legii.Az oczy bolą! Jaga i Podbeskidzie to był dużo lepszy mecz. Tak gra mistrz Polski, szok!!! Nie ma szans na awans do grupy Ligi Europy. Beznadziejny mecze Legii! odpowiedz

Btm - 2 godziny temu, *.telkab.pl Pekhart wyglada jakby biegał w protezach odpowiedz

mareczek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Bronimy się rozpaczliwie może się jakoś wybronimy.Szkoda,że nie potraimy wyprowadzić jednej kontry odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl W drugiej połowie Legia gra beznadziejnie. Jak tak dalej będzie to to się zle skończy. Fura szczęścia, że Legia jeszcze wygrywa... odpowiedz

Emigrant - 2 godziny temu, *.mm.pl Ktoś ma jakis stream ten pod spodem nie działa jestem na urlopie i na tel próbuje odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.207.25 Patrząc na Kapustkę, rozumiem czemu się nie sprawdził na zachodzie. Gramy bez jednego pomocnika. Martwi mnie to bo, to znaczy, że go Vuko zamieni go na Gwilię i będzie jeszcze gorzej. odpowiedz

Wwa123 - 3 godziny temu, *.chello.pl Ściągamy uniwersalnych piłkarzy i sie okazuję że mamy samych środkowych pomocników. Wypadł Wszolek i jest mega problem. odpowiedz

Mirek - 3 godziny temu, *.orange.pl Pytanie do Pana Prezesa i trenera

Kto będzie rozgrywającym w naszej drożynie po odejściu Antolica?

odpowiedz

TOM - 3 godziny temu, *.chello.pl BEZNADZIEJNA KOPANINA. odpowiedz

Jaro - 3 godziny temu, *.207.25 Kapustka słabo. odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Dlaczego ten cieć zazwyczaj komentuje mecze Legii ja rozumiem autodtskrypcja ale to debil jest... a jak chciał komentować mecz baby jjagi to mógł jechać na Białoruś... jak on się podnieca po akcji... odpowiedz

Farmer - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Farme(L): cieć masz na drugie odpowiedz

Klex - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jest już w dresie ? odpowiedz

filand - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl O żesz Ty...obstawiłem wygraną Legii Warszawa..Optymista jestem??? odpowiedz

WL - 4 godziny temu, *.com.pl Podobno derby mazowsza to mlawianka i mks Ciechanów ???? odpowiedz

WL - 4 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA walczaca od poczatku do konca w derbach Mazowsza !!!! odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.207.25 @WL: d odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.207.25 @WL: derby Mazowsza, derby Polski, derby Europy, derby świata, derby wszechswiata. Skad to się wzięło? Derby to mecz drużyn z jednego miasta. Ewentualnie gonitwa trzylatków na Służewcu odpowiedz

GL - 4 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIO gramy o zwyciestwo w derbach Mazowsza !!!! odpowiedz

SF - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Derby Mazowsza: Wisla P. 1-3 LEGIA ! "L" !! odpowiedz

SF - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Derby Mazowsza: Wisla P. 1-3 LEGIA ! "L" !! odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Vuko z podkulonym ogonem oddał Anyolę. Czyli gramy bez rozgrywającego. Kopanie po czołach czas zacząć. odpowiedz

Antek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ktoś tu dawał fajnego streema...... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.247.21 @Antek: http://strims.world/WislaPlockLegiaWarszawa.php odpowiedz

L9 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Antek: kup se Canal + a nie dziadzisz... odpowiedz

autor - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @L9: mam jeszcze płacic za to co prezentują te kaleki? Powodzenia odpowiedz

Antek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @vadisodjidjiaofoe: dzięki właśnie o to mi chodziło odpowiedz

Antek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @L9: akurat jestem w delegacji tego nie przemyślałeś....i jak coś to dziadujesz raczej... odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net @Antek: a Ty słyszałeś o tym, że możesz oglądać legalnie online nawet jak jesteś w delegacji???

Z tych pieniędzy jakby nie patrzeć opłacają kluby wiec chcesz oglądać to opłać jak Cię stać a kilkadziesiąt złotych to chyba nie majątek....

A jak Cię nie stać to nie pisz, że w delegacji jesteś, bo żyjemy w XXI wieku i to problem nie jest..:. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.247.50 @Farme(L): weź nie pier..(L). Od wykładania kasy to tu jest Mioduski, ale póki co to tylko kredytów Legii nadawał. W końcu to jego biznes i nie musisz dziadować w jego imieniu o kilkadziesiąt złotych. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net @vadisodjidjiaofoe: nie wypowiadam się na temat właściciela bo nie jestem jego rzecznikiem... ale Vadis to jest biznes i tak to działa kupujesz prawa do transmisji TV jest w stanie więcej zapłacić bo ma więcej potencjalnych odbiorców.... co kluby robią z kasą to inna rzecz. Tak to działa w Anglii, Hiszpanii czy Niemczech... myślisz, że skąd UEFA ma kasę za LM czy LE? Z praw TV i sponsorów...

Chcesz wspierać swoją drużynę idziesz na mecz, kupujesz koszulkę, szalik czy w dobie ograniczonych możliwościach kupujesz dostęp do TV i koszulkę...

Tak to wyglada zawsze i wszędzie a prezesa w większości klubów kibice nienawidzą....

Tak swoją drogą klub był przed Miodkiem, klub jest z nim i będzie po nim... (L) jest była i będzie... ja z nią do końca mych dni... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.247.67 @Farme(L): "Tak swoją drogą klub był przed Miodkiem, klub jest z nim i będzie po nim... " Otóż to. I po Miodku pewnie przyjdą czasy, kiedy ten klub trzeba będzie wspierać, żeby spłacić długi, których narobił ten pajac. A póki co niech się prezes wykazuje. Legia to Legia, a biznes Mioduskiego, to biznes Mioduskiego. Jak prezio spłaci długi, których narobił, to Twoja strategia będzie OK. odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net @vadisodjidjiaofoe: jesteś fanem Vadisa to wiesz skąd przyszedł do Legii, tak się składa, że akurat 6,5 lat tam mieszkałem. Świętowałem tam ich awans do PS i spadek to CCL. mieszkając tam chodziłem na mecze Norwich, co proste nie jest bo Legia chciałaby mieć taką sprzedaż karnetów.

Wiesz ile razy był zmieniany prezes klubu w ciągu 6 lat? -3 kibice co słabszy czas pokazywali czerwona kartkę i to dosłownie 20-kilka tysięcy osób wyciągało czerwone duże kartki formatu A4 i krzyczało odejdź- trochę bardziej dosłownie i to nie było przygotowane na stadionie przez FAnow... ale wszyscy co sezon kupowali koszulki szaliki i karnety...

odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.247.67 @Farme(L): i gdzie jest dzisiaj Norwich? I jaki był tego sens? Drużyna Norwich jest najwięcej warta po Bornemouth spośród wszystkich z Champioship i jest 14 w tabeli. Widać, że dziury wynikającej z braku profesjonalizmu w klubie żadna kasa nie zasypie. odpowiedz

Zielu - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ma ktoś jakiegoś streema zaprzyjaznionego ? odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl Ale ta Jaga mocna...U siebie 2-2 z Podbeskidziem...Przegrywała już 0-2. odpowiedz

Won pinokio - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek: podpiździe się cieszy, że lekko pykną drużynę dresiarza odpowiedz

Hg - 2 godziny temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: spieprzaj dziadu odpowiedz

A co ty Kaczka? - 54 minuty temu, *.133.45 @Hg: Troche kultury mlokosie,,,.,./ljiogid564 odpowiedz

vuko WON - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jest Boruc, będą bramki.. Wisła 3 : Legia 0 odpowiedz

Filip - 4 godziny temu, *.111.202 3:0 to az tak to nie. Za czym nasi sie rozkreca bo jak zwykle beda wolno grac to do przerwy 2:0. Potem Vuko zrobi zmiany i Pekhart strzeli na 2:1, a potem sedzia Laguna zakonczy to spotkanie. odpowiedz

Szymon - 4 godziny temu, *.chello.pl ale mamy Vuko. On wszystko wie najlepiej, więc z osądem warto poczekać do końca meczu odpowiedz

Żaba 1916 - 5 godzin temu, *.mm.pl Szkoda bez Antolicia brak słów gramy bez środka pola odpowiedz

sochaczew444 - 5 godzin temu, *.interkam.pl Antolic poza skladem wiadomo ..Goeztepe odpowiedz

anty vuko - 5 godzin temu, *.vectranet.pl no to trzeba coś wytypować....

płock - Legia 3:0 odpowiedz

bie/L/sko - 4 godziny temu, *.master.pl @anty vuko: spadaj ze swoimi komentarzami . Wkurzasz mnie. Na konwiktorskiej nabór odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.