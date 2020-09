Konferencja pomeczowa

Sobolewski: Żałuję pierwszej połowy

Piątek, 11 września 2020 r. 23:19 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Radosław Sobolewski (trener Wisły Płock): - Bardzo żałuję pierwszej połowy, bo podeszliśmy do rywala ze zbyt dużym respektem. Straciliśmy pierwsze 45 minut, ponieważ zbyt mało piłkarzy brało na siebie odpowiedzialność. Mieliśmy problemy z płynnym przejściem od obrony do ataku, pozbywaliśmy się piłki zbyt szybko, nie byliśmy w stanie zmusić przeciwnika do obrony.



- Jestem jednak zadowolony z drugiej połowy. Tak grającą Wisłę chciałbym widzieć w każdym meczu.