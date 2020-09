Wymęczona wygrana

Sędziowie

Główny: Krzysztof Jakubik

Asystent: Kamil Wójcik

Asystent: Marek Arys

Techniczny: Paweł Malec



Oni do zwolnienia.... - 41 minut temu, *.133.45 Trener: Aleksandar Vuković

Asystent trenera: Aleksandar Radunović, Marek Saganowski

Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski

Lekarz: Filip Latawiec

Masażyści: Michał Trzaskoma, Przemysław Wielebski, Bartosz Kot nie Kocur............ odpowiedz

Marian - 44 minuty temu, *.centertel.pl Taktyka Legii:coco dżambo i do przodu(tzn.wrzutka na głowę Pekharta) odpowiedz

rroy - 45 minut temu, *.mm.pl I teraz widać jaki wpływ ma Antolic na grę Legii a nie jakiś Gwilia. odpowiedz

Jerz z Potoku - 56 minut temu, *.chello.pl Nasza drużyna zaczęła się sypać pod względem jakościowym już po fatalnej w skutkach kontuzji Vesovicia. Kolejne kontuzje i "koronki" eliminowały z gry tych najbardziej wartościowych piłkarzy, tzw. pierwszego wyboru. Jak dodamy do tego kuriozalny "występek" Kante, to uzyskamy pełny, niestety smutny obraz legijnej rzeczywistości.

W tak trudnym momencie dla zespołu, osobiście oczekiwałem nieco więcej od Vuko, jako trenera. Niestety, w najważniejszym meczu roku, tj. z Omonią, nie sprostał swojej roli i zawiódł jako szkoleniowiec. Na jego częściowe usprawiedliwienie z pewnością miały wpływ ww. "futbolowe nieszczęścia", które znacznie przyczyniły się do obecnego stanu rzeczy.

I jakby tej smuty było mało, to rejterada włodarzy klubu w temacie pozostania Antolicia jest zatrważająca. Być może najlepszy piłkarz Legii minionego sezonu nie chciał wyrazić zgody na "covidową obniżkę" swojego dotychczasowego wynagrodzenia. Skoro jednak był filarem pierwszej drużyny, to czy takie zachowanie należy ganić? Cóż, sądzę, że tą właśnie kwestię aktualnie rozstrzyga/roztrząsa prezes dekady wspólnie z pionem finansowym.

Wiślane serdeczności

odpowiedz

Teraz albo Po gaciach - 51 minut temu, *.133.45 @Jerz z Potoku: 100% sie zgadzam.,tu juz wszystko bylo powiedziane,,Vuko powinien sam zrezygnowac albo sobie zrobi wiekszy smrod.... odpowiedz

Arek - 30 minut temu, *.master.pl @Teraz albo Po gaciach: pinokio nigdy sam nie zrezygnuje, mówił, że jest najlepszym trenerem Legii. odpowiedz

Teraz albo PO gaciach - 59 minut temu, *.133.45 Teraz jest szansa na pozbycie sie Vuko i jego kiepskich pomocnikow!Razem!Legio!a co na to kochany Dareczek i jego biznes? odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl W meczu z Jagiellonią graliśmy w 2 połowie a w 1 połowie nas nie było a w tym meczu z Płockiem byliśmy 1 połowie a w 2 nas nie było.To kiedy LEGIA WARSZAWA zagra w końcu cały mecz na miarę LEGII WARSZAWA bo jutro każdy kibic LEGII powinien iść na wizytę do okulisty bo oczy bolą od tej lipy i mułu.Nie gramy na miarę LEGII WARSZAWA na miarę tej kadry silnej jaka mamy na miarę zarobków naszych gwiazd.Ten młody Kocieba z Wisły Płock jak objechal dziś Jędrzejczyka to powinni się też wypłatami wymienić.Stasiu Czerczesow wróć i Prijo i Vadis i Nico no i odszczekam to hau hau P.Bogusław Lesniodorski.Czekam na dominację LEGII w naszej Polskiej lidze naszej LEGII WARSZAWA.Z Antoliciem to dopiero szopka.Pozdro odpowiedz

Kurak - 3 minuty temu, *.chello.pl @Michał: pekharta ojechal a nie jedze. Stad tak latwo odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wstyd i kompromitacja.... Panie trenerze Vukovic- ma Pan bogactwo kadrowe, limit 5 zmian, oddanego?? Panu właściciela, super ośrodek treningowy, i co?? G... o.., proponuję powrót do swojego kraju póki można tam jeszcze dolecieć....





odpowiedz

Cult !Legia! KING! - 58 minut temu, *.133.45 @(Levinho) onet. pl: No Vuko wracaj do Doma! odpowiedz

Arek - 29 minut temu, *.master.pl @Cult !Legia! KING!: napiszę prościej..spi.. j odpowiedz

Szałek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl mecz do zapomnienia, szkoda komentowac. ogladalem dzis mecz z udzialem Kobylanskiego, ciekawe czy daloby rade go do nas sprowadzic, mlody i dwa ostatnie lata mial bardzo dobre, chyba w naszym zasiegu finansowym, w Lechii mu nie wyszlo, bo tam byl balagan. co uwazacie? przydalby sie? osiagalny dla nas? ma tylko 26lat. pozdrawiam odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Szałek: Przepraszam ale kiedy Kobylański rozegrał taki udany mecz???

https://www.transfermarkt.pl/martin-kobylanski/profil/spieler/93853

Pozdrawiam...⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ odpowiedz

bez - 1 godzinę temu, *.47.71 Brawo! Teraz szybka zmiana trenera na kogoś ogarniętego, póki morale po zwycięstwie dobre, pozbyć się Karbownika i idziemy do LE. odpowiedz

Siłka - 1 godzinę temu, *.47.53 Dno

Nieprawdopodobne dno

Wstyd grać coś takiego w ekstraklasie

Mioduski, Vuković WON!!! odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Legia tp trochę taka Grecja z 2004. Bramka i liczenie że mecz się jakoś do końca ułoży skupiając się tylko i wyłącznie na defensywie tylko że reprezentacja Grecji miała wtedy mega obrońców i dobrego trenera z Niemiec. Może właśnie Niemiecka myśl szkoleniowa jest potrzeba LEGII? Niemcy są znani z kurczowej dyscypliny i taktyki. Trzeba szukać trenera dla LEGII w drugiej Bundeslidze!!

Bo Vuko gra na wrzutki i dużej panice.

Żeby mieć takich zawodników jak Luquinhas, Wszołek czy nawet Kapusta bez formy i tak panikować z przodu?? odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Dedi: Z pełnym szacunkiem.Nie przecrniam niemieckiej myśli trenerskiej...Czy nazwisko Smuda coś Tobie mówi???? odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @filand:

Owszem ale Smuda to trenował kluby bardziej w Polsce aniżeli w Niemczech

o nie ma w sobie pojęcia o Niemieckim

reżimie na boisku. Potrzeba trenera z dużym doświadczeńiem w niemieckiej drugiej Bundeslidze bo jest ona trzy razy mocniejsza aniżeli ekstraklasa. Trener z Niemiec albo z Rosji aby złapał czasami zawodnika za kołnierz a nie był z drużyną na per kolega.

Zawodnicy LEGII traktują Vuko jak Kolege który wszystko im wybaczy. Potrzeba dobrej gry bez piłki z znakomicie potrafią egzekwować trenerzy z Niemiec.

Cenie Vuko za jego związek z Legią ale nie da się patrzyć czasami jak nasi tracą piłkę po dwóch trzech podaniach jak Kadra BRZĘCZKA albo grają bez piłki dość rozkojarzeni albo bez agresji. odpowiedz

Cichy Legionista - 1 godzinę temu, *.151.144 To jest dramat. Pierwszy skład Legii, który ma się bić o LE wygrywa ledwo z Wisłą Płock... Co więcej oddaje w drugiej połowie okrąglutkie 0 strzałów. Jeżeli właściciel oglądał ten mecz, to na jego miejscu poważnie zastanowił bym się dokąd zmierza mój klub. Nie ma żadnego, ale to żadnego pomysłu na grę. Najlepszy i najbogatszy klub w Polsce gra piłkę średniowieczną - laga do przodu i liczmy, że Pekhart spotka się z piłką. Dla zainteresowanych, poziom zaangażowania w ten mecz pokazuje jeszcze ilość przebiegniętych km 110. Godzinę wcześniej Podbeskidzie wykręciło 124... odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Cichy Legionista: " Jeżeli właściciel oglądał ten mecz, to na jego miejscu poważnie zastanowił bym się dokąd zmierza mój klub". Nie wiem śmiać się czy płakać odpowiedz

Cichy Legionista - 45 minut temu, *.151.144 @speed: Jeżeli w ogóle go to obchodzi to chyba płakać, bo tak źle to dawno nie grali. Nie wiem z resztą, czy zrozumiałeś o co chodziło w moim komentarzu. odpowiedz

lw73 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kiedyś takie mecze przegrywaliśmy i w końcowym efekcie mistrz odjeżdżał poza Ł3 odpowiedz

(L)opez pl - 1 godzinę temu, *.mm.pl tragedia tego się nie dało oglądać odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tak wygląda nasza gra bez Antolicia, którego klub postanowił sprzedać. Z tego wniosek, że na awans do LE nikt już poważnie nie liczy.

Kolejny mecz, w którym najlepszym zawodnikiem Legii jest Bartek Slisz - zawodnik defensywny. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wolfik: Też tak uważam. I do tego po kontuzji! odpowiedz

Berbe(L)as - 2 godziny temu, *.chello.pl Radujmy się ALLELUJA, Boruc nic nie wpuścił w końcu, cud w Płocku! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Slucham, co ten gosc mowi po meczu i nie wierze, ze to trener Legii. Masakra, co sie dzieje w klubie. odpowiedz

wszystkoniewiedzący - 2 godziny temu, *.mnet-online.de Największy budżet, najlepsze warunki do treningu, największe płace, najlepsi piłkarze i qurfa obrona Częstochowy z byle herbatnikami.

Wniosek nasuwa się prosty - nie ma trenera i speca od przygotowania fizycznego.

Nawet jak forma kiedyś przyjdzie to już będzie za późno.



Vučko i Bortnik - wypier...lać odpowiedz

zlb - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wygrana!!!!Kolejne punkty dla Nas!!!Czego jeszcze?????Grac jak Real,Barca,Bayern....przykro ale nie ta liga!!!Ludzie WYGRALIŚMY.KOLEJNY RAZ POWTARZAM ZE NA CAŁE SZCZĘŚCIE TRYBUNY SĄ CAŁKOWITYM PRZECIWIEŃSTWEM TEGO CO TU SIĘ PISZĘ,DZIEKI BOGU!!!! odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @zlb: Dziecko WYŁĄCZ CAPS... odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @zlb: Nieszczesciem klubu sa kibice, ktorzy nie widza, co sie dzieje i ciesza sie z czegos, czego ogladac sie nie da...Gdzie tu honor, gdzie ambicja? odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @zlb: Raczej KARA BOSKA!!!! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: Pewnie Pawiany :) odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Wolfik: O to to:))) odpowiedz

Opoor - 2 godziny temu, *.centertel.pl Z tego meczu zapamiętałem tylko 3 punkty i nic więcej odpowiedz

Fafik (L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Aleksandar... weź k.. wa coś zrób z tymi kopaczami bo tego się oglądać nie da na trzeźwo... podpytaj o radę jakiegoś innego trenera czy jak... może Berg coś Ci po znajomości podpowie? No dramat po prostu...



Ja wiem, że co roku to samo i ten sam scenariusz ale ja już ku/.//wa zębów przednich prawie nie mam bo zdarte od zgrzytania... odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zęby bolały jak się patrzyło na grę Legii w drugiej połowie. Jest słabo, z taką grą nie mamy czego szukać w el. LE. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Bardzo dobry występ Ślisza i Pekharta. Kapustka ciągle bez formy. Gwilia bezproduktywny, a Stolarski nadal nie umie centrować. Sędzia Jakubik, tradycyjnie - dno. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Po(L)ubiony: Dodam do tego chaotycznego Luquinhasa i bardzo słabego Martinsa. odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Rewelacyjny mecz w wykonaniu Legia Warszawa.Obstawiałem wygraną Legii i się nie pomyliłem...Trzy punkty zdovyte na wyjeździe...O żeszzz Ty...ale dlaczego w tym pokoju nie ma klamek??? Dlaczego w tym pokoju nie ma okien??? ...Jutro też Wam uciekniemy aby oglądać cudowną dla oka grę Legii Warszawa.. ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Druga połowa bez celnego strzału. Chaos brak taktyki panika w tyłach. MASAKRA. odpowiedz

Cult Legia King Forever - 2 godziny temu, *.133.45 Nie to tak nie da rady,ktos zapomnial co to Legia Warszawa! no ten sztab,trenero i Mr D.M i wszyscy co przygotowali druzyne wooon! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl To jest nie do pomyslenia, co jest grane. Kilka akcji, reszta dramat. Ani obrony, ani pomocy, ataku nie ma. Zawodnicy tez juz w nic nie wierza... odpowiedz

Musimy pognac Vuko - 2 godziny temu, *.133.45 @Leśny Dziadek: C odpowiedz

Legia Ochota - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Padaczka, cała taktyka to laga na Pekharta który co jak co ale głową strzelić potrafi, od Legii wymagam znacznie więcej odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Oszczędzają się na Ligę Europy ,bo istnieje zagrożenie,że do 24 września będą

już zmęczeni sezonem. odpowiedz

Buzzer - 2 godziny temu, *.centertel.pl Już chyba lepszy był mecz arka korona. Vuko odejdz parodysto, pseudotrenerze. Taktyka 1/10. Schematy laga, symulki, brak myślenia mladenovica 8/10 odpowiedz

JanuszWojciechowski1979 - 2 godziny temu, *.chello.pl Typowa ligowa rąbanka. Spotkały się dwa zespoły uprawiające antyfutbol. Ten mecz to kwintesencja polskiej ligi. Nie ma co się dziwić że reprezentacja gra jak gra skoro prowadzi ją ten sam adept słynnej polskiej myśli szkoleniowej. Nasza liga będzie taka zawsze dopóki nie zaczniemy zatrudniać trenerów z zagranicy. Tylko podkreślam - TRENERÓW a nie jozaków, klaufuriciów czy pintów i albanów. odpowiedz

Cult and Friends - 2 godziny temu, *.133.45 @JanuszWojciechowski1979: A czy ty nie od tych Wojciechowskich?z budowlanki? odpowiedz

Kzk - 2 godziny temu, *.centertel.pl tragedia tragedia i jeszcze raz tragedija,o pucharach można pomarzyć brak słów na takie podejście odpowiedz

Misiek75 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Podtrzymuje zdanie, że za Vukovicia nadal zmierza to w złym kierunku i go nie zmienię, nie dało się tego oglądać mimo tego, że mecz wygrany. Ma takie nazwiska w zespole i co i gówno z tego wychodzi, rotuje tym składem nadal, w ataku nie ma lidera. Czarno to widzę, w pucharach nie mamy szans. Obym się mylił!!!!! ???????????? odpowiedz

Gd - 2 godziny temu, *.chello.pl Legia wygrała mecz - komentarze na Legioniści: dno, tragedia, zwolnić wszystkich. Nie chce się tego czytać. odpowiedz

Matti - 2 godziny temu, *.plus.pl @Gd: kolego to chyba tylko przeczytałeś wynik. Bo oprócz niego to brak jakiego kolwiek pozytywu a ile my takich spotkań wygramy na farcie 1 na 10? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Gd: Nie musisz. Prawda w oczy kole. odpowiedz

Julon - 2 godziny temu, *.timplus.net @Gd: Cieszy Cię ta wygrana po tej kopaninie?? odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Julon: w zeszłym sezonie Legia zagrała lepiej w Płocku i obskoczyła baty. czy wygrana powinna martwić? odpowiedz

Julon - 2 godziny temu, *.timplus.net DRAMAT!! odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl W takiej formie nas wypie...oli ten sileks czy ta drita. Nie mam co do tego watpliwosci. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl DRAMAT, oczy bolą................ odpowiedz

lechu47 - 2 godziny temu, *.smsnet.pl Oczy bolały od patrzenia. Z obu stron gra na poziomie IV ligi. odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Dwa tygodnie przerwy i co?I nic.Dalej wszystko po staremu.Co się musi wydarzyć żeby ten pajac przestał być trenerem? odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.124.248 Maskara stylu zero myśli taktycznej zero

Vuko won

Z tym trenerem to nic nie osiągniemy odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Drżyj Europo !!! Nadciągamy !!! odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Wrocilo sa pintowskie granie - piach i liczenie na gola z wrzutki. Z gry? ZERO ku...a kompletne. Co ten dzban zrobil z ta druzyna?! Zniszczyl to co mial. odpowiedz

TOM - 2 godziny temu, *.chello.pl D N O odpowiedz

