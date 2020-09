Slisz: Mamy materiał do analizy i poprawy

- Ważne zwycięstwo i ważne trzy punkty. Po dwóch ostatnich porażkach bardzo chcieliśmy wygrać to spotkanie i nam się to udało, choć nie w takim stylu jakiego byśmy sobie życzyli. Pierwsza połowa była dobra i pod pełną kontrolą, a na drugą wyszliśmy mniej skoncentrowani czy zabrakło sił i wyglądała zdecydowanie gorzej. Nie stwarzaliśmy sobie sytuacji, więc na pewno mamy materiał do analizy i poprawy - powiedział po meczu Bartosz Slisz . - Większa liczba zmian nie przeszkadza. Myślę, że działa to na naszą korzyść bo więcej świeżej krwi wchoidzi na boisko i koledzy mogą pomóc - dodał piłkarz Legii.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Czytam to jak brednie. Po pierwsze stara śpiewka - będziemy poprawiać. A kiedy wreszcie będzie materiał do pochwalenia się? Po drugie jak mogło zabraknąć sił czy koncentracji/ Bo tego nie wie na pewno. A co robi cały sztab szkoleniowców że sił zabrakło? No i wygrali trochę na farcie bo Wisła miała okazje do strzelenia bramki. Nie o takie wygrane kibicom chodzi. odpowiedz

Wrath - 15 minut temu, *.chello.pl @jarekk: na brak koncentracji usprawiedliwienia nie ma.

Ale brak sił? To nie jest jakaś wielka zagadka. Wszystko zależy od tego jak mocno była przykręcona śruba podczas przygotowań oraz przerwy reprezentacyjnej. W zeszłym roku Bortnik przykręcił solidnie czego widac były efekty na początku sezonu (wszystko za wolno) ale też i w dalszej części sezonu gdy byliśmy niesamowicie wybiegani. Więc spokojnie. Zawsze tak samo zaczynamy chociaż w sumie patrząc na ostatnie sezony to po 3 kolejkach dawno już nie mieliśmy aż 6 pkt. odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ciągle tylko słychać, że jest materiał do analizy i poprawy. Była przerwa, a jest gorzej niż było.

To chore.

Vuko i Mioduski won. odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Linia obrony nie istnieje, w drugiej połowie cała drużyna Legii w swoim polu karnym, "obrona Częstochowy" i to z osłabioną ekipą z Płocka. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.