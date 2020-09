Statystyki meczu z Wisłą Płock

"Jak mówił Wdowiec: najtrudniej jest wygrać 1-0" - stwierdził schodząc z murawy po meczu Aleksandar Vuković. I faktycznie, zwycięstwo w Płocku Legii przyszło z wielkim trudem, a o drugiej połowie nikt nie chce pamiętać. "Wojskowi" przebiegli mniej kilometrów od rywali, przy piłce byli przez 53% czasu gry, ale oddali dwa razy mniej strzałów. Poniżej prezentujemy szczegółowe statystyki z meczu. Zapraszamy także do wystawiania ocen piłkarzom Legii. Szczegółowe statystyki piłkarzy Legii Gole dla Legii: z akcji z główki ze stałych fragmentów gry samobójcze Średnie pozycje piłkarzy Legii na boisku Przebiegnięty dystans źródło: InStat / Ekstraklasa

