Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Wisłą Płock

Poniedziałek, 14 września 2020 r. 09:18 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za piątkowy mecz z Płocku otrzymał Tomas Pekhart. Występ Czecha oceniliście na 4,0 w skali 1-6. Minimalnie niższą notę uzyskał Bartosz Slisz - 3,9. Najniższa nota trafiła do Waleriana Gwilii - 2,5.



W sumie oceniało 719 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,1.



Pekhart 4,0

Slisz 3,9

Mladenović 3,7

Luquinhas 3,7

Boruc 3,4

Jędrzejczyk 3,2

Remy 3,2

Andre Martins 3,1

Kante 2,8

Stolarski 2,8

Rafael Lopes 2,8

Kapustka 2,7

Karbownik 2,7

Rosołek 2,7

Gwilia 2,5