Przygotowania do meczu z Qarabagem

Drużyna Legii Warszawa przygotowuje się do czwartkowego arcyważnego meczu o fazę grupową Ligi Europy. Po czwartkowym zwycięstwie z Dritą Gnjilane legioniści odbyli trening w piątek. Sobotę mieli wolną, a w niedzielę po południu spotkali się ponownie na boisku w Legia Training Center. Na poniedziałek sztab szkoleniowy zaplanował dwie jednostki treningowe (o godz. 11 i 16) - obie są niedostępne dla przedstawicieli mediów. We wtorek zespół będzie ćwiczył o godzinie 17 ośrodku treningowym, a dzień przed meczem przeprowadzi trening przy Łazienkowskiej 3. Oba treningi będą otwarte przez pierwszy kwadrans. Mecz Legia - Qarabag odbędzie się w czwartek, 1 października o godzinie 20:00.

SEBO(L) - 19 minut temu, *.centertel.pl Wypoczęci i nieskażeni meczem w lidze powinni pokazać coś bardziej ciekawego w meczu z Azerami,niż tylko "trafimy kogoś piłką w głowę i wpadnie". Liczymy na lepszy futbol! odpowiedz

jac3d - 35 minut temu, *.bosch.de Tak jest, golimy arabów odpowiedz

Semper Fi - 46 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Spokojnie do je... niecia.

Mocno Legia!

Wyjsc na pelnym wku...ie!

Za wszystkie porazki przeszlosci!

Za bol tysiecy kibicow!

Za historie i tradycje Klubu!

Walczymy i wygrywamy! odpowiedz

Mario Marki - 2 godziny temu, *.chello.pl Trzeba ich dojechać, także kieubachy w górę i golimy frajernie! odpowiedz

