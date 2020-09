Nabór do sekcji rugby Legii w Otwocku

Czwartek, 10 września 2020 r. 08:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja rugby Legii Warszawa ogłasza nabór do pierwszej szkółki rugby pod patronatem naszego klubu poza granicami Warszawy. Ta powstanie w Otwocku, we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Wspólny Dom, gdzie sporym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty legijnych rugbistów podczas ostatniego pikniku rodzinnego. Nabór i zarazem pierwszy trening dla dzieci i młodzieży prowadzony będzie w najbliższą niedzielę, 13 września o godzinie 15:00 w Ognisku Wychowawczym "Świder", przy ul. Mickiewicza 43/57 w Otwocku. Prosimy o zabranie stroju sportowego.



Zajęcia poprowadzi najbardziej doświadczony zawodnik Legii - Wojciech Borys, który w swoim dorobku trenerskim może pochwalić się wprowadzeniem do świata rugby kilku młodzieżowych reprezentatów kadry narodowej!





fot. Katarzyna Pietuchowska





Rugbiści Legii z Tomaszem Celińskim, Prezesem Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom