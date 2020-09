Dziś 24 lata kończy Luquinhas . Brazylijczyk, który urodził się w Ceilândii w 1996 roku, trafił na Łazienkowską latem 2019 roku. Do tej pory zagrał w 53 spotkaniach, zdobył w nich 5 bramek i zanotował 10 asyst. Z okazji urodzin życzymy zawodnikowi wszystkiego co najlepsze!

Do redakcji - 1 godzinę temu, *.net.pl Wczoraj Kante mial urodziny a ....tu cisza :) odpowiedz

syrenka - 1 godzinę temu, *.orange.pl dużo zdrówka....i sukcesów z Legią!

Kali z Bali - 2 godziny temu, *.chello.pl Z całym szacunkiem ale chłop ma kręcony licznik, przebieg cofnięty conajmniej z 10 lat odpowiedz

JWR - 2 godziny temu, *.orange.pl @Kali z Bali: Argumenty? odpowiedz

SF - 3 godziny temu, *.orange.pl Zdrowia i dobrej gry w "L" !!! odpowiedz

