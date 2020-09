Sekcja kick-boxingu Legii Warszawa prowadzi nabór do grup początkujących. Treningi pod okiem doświadczonego trenera, Przemka Ziemnickiego odbywają się przy Wiktorskiej 99 na Mokotowie (w LO im. J. Kochanowskiego). Grafik zajęć znaleźć można tutaj . Pierwsze zajęcia są bezpłatne. "Nie zastanawiaj się dłużej, spakuj torbę i przyjdź na pierwszy, próbny trening. Zapraszamy wszystkich: dzieci, nastolatków, dorosłych w każdym wieku; dziewczyny, chłopaków, kobiety i mężczyzn. Odkryj swoją wojowniczą naturę" - zachęca do udziału w zajęciach prowadzący treningi.

