Widzew Łódź rywalem Legii w 1/16 finału Pucharu Polski

STO (L) ICA - 23 minuty temu, *.centertel.pl Czym My się jaramy ??!! Zydki przeciez nas nie wpuszcza... odpowiedz

rudy losuje - 39 minut temu, *.chello.pl Może Boruc znowu im pyknie z karnego ^^ odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Widzew to po zmianach po ''wywalczonym awansie'' ma bilans 0 pkt w dwóch meczach i bilans bramkowy 1-7... odpowiedz

twUrca komentaży - 2 godziny temu, *.mm.pl Kozak mecz się szykuje ,prawdziwy klasyk jak z 90-tych:) odpowiedz

GCW - 2 godziny temu, *.com.pl GŁADZIUTKO się po nich przejedziemy. Tylko LEGIA! odpowiedz

Radom L - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Tym razem nie mamy szans...

vuko WON odpowiedz

Sebastian77 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Radom L: Ty Rafom wypiepszaj do Radomia i odqal się od Legii odpowiedz

Rudy jest wredny - 3 godziny temu, *.chello.pl Szansą, że Legia dwa razy z rzędu trafi na Widzew to 1/256, czyli mniej niż pół procenta. Ale biorąc pod uwagę to że prezesem PZPN jest Widzewiak Boniek to był pewniak. Kolejny rudy matoł, którego powinni obalić kibole... odpowiedz

Student_L - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Rudy jest wredny: może jest wredny, ale nie widzę ogarniętego następcy póki co. odpowiedz

Józefowianin - 2 godziny temu, *.chello.pl @Student_L: Sawicki odwala robote za rudego-murzyna. odpowiedz

dejne3 - 3 godziny temu, *.199.66 W dziwny sposób rok po roku ,święto w mieście Gondoli odpowiedz

Ka - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kibicowsko może fajnie, ale sportowo to słaby przeciwnik. 5:0 i do domu odpowiedz

Kuba - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl O rany, trzeci front się otwiera! Jak oni dadzą radę w lidze, pucharze i LE? odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.master.pl @Kuba: nie dadzą odpowiedz

Felek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Znowu ficef dostanie wpierd.l. Który to już raz? odpowiedz

Mirek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Pilka nozna dla kibiców!!!! odpowiedz

Chrzanek - 4 godziny temu, *.net.pl kolejny raz mecz w Pucharze Polski na wyjeździe który już z kolei ??? odpowiedz

K - 3 godziny temu, *.centertel.pl Rozstawienie było przecież. Drużyny nierozstawione są z automatu gospodarzami. odpowiedz

Phoenix(L)k - 3 godziny temu, *.centertel.pl @K:

Wystarczyło przeczytać to, co napisali na początki transmisji...

Nie ma zespołów rozstawionych, zespół z niższej ligi automatycznie zostaje gospodarzem meczu... odpowiedz

vuko WON - 4 godziny temu, *.master.pl Szykuje się historyczna przegrana odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jazda z kur... Mocno Legia! odpowiedz

Dakota - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @(L)egiunia Fanatic(L): Co ty ptysiu sam ze sobą chcesz jechać odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @(L)egiunia Fanatic(L):



Mocno Legia ? A jak przegrywany to jest np. Mocno

Omonia Nikozja lub Jagiellonia Białystok, a więc to o wyniki chodzi oki, sprawa jasna. odpowiedz

TGK - 4 godziny temu, *.centertel.pl Biorąc pod uwagę obecną formę Widzewa to o zwycięstwo możemy być spokojnj odpowiedz

Pawciu - 4 godziny temu, *.net.pl @TGK: nie ma się co aż tak cieszyć, bo na Legie Widzew sie "zepnie" jak na mało kogo... odpowiedz

Mirek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Pawciu:

Mecz jest pod koniec października odpowiedz

aaeL - 3 godziny temu, *.chello.pl @TGK: to właśnie źle bo to doskonały mecz na przełamanie a nasze chłopczyki-piłkarzyki potrafią przegrać z każdym nie mówiąc już o tym że zagraniczna cześć gromady nie rozumie co to znaczy mecz z widzewem, w przeciwieństwie do niemal całego składu Widzewa który wie że co znaczy mecz z Legią... odpowiedz

tylko Legia. - 4 godziny temu, *.194.12 Można było trafić lepiej.



odpowiedz

wwwojtecky (L) - 4 godziny temu, *.2.38 @tylko Legia.: nie można było ???? odpowiedz

