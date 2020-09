Wszołek wrócił do treningów

Dzień przed meczem z Wisłą Płock drużyna Legii trenowała o godzinie 18:30 w Legia Training Center. Pierwszy raz od dłuższego czasu w zajęciach uczestniczył Paweł Wszołek , który został ciepło przywitany przez trenerów. Nie należy się jednak spodziewać, że skrzydłowy zagra w najbliższym spotkaniu, ponieważ dziś tylko biegał dookoła boiska. Na treningu ponownie nieobecny był Josip Juranović , ale ze zgrupowań wrócili już wszyscy kadrowicze. Do ośrodka treningowego w Książenicach przyjechała kobieca drużyna Legii. Dziewczyny miały możliwość obejrzenia treningu i wykonania pamiątkowego zdjęcia z mistrzami Polski. fot. Woytek / Legionisci.com

Tomek - 2 godziny temu, *.plus.pl Juranovic jak narazie historia przypominająca Obradovica. Dramat odpowiedz

Kumaty - 3 godziny temu, *.virginm.net Po zdjęciach widać kto się z kim trzyma. Młodzi razem, Braziliana, Balkany i bramkarze hehe odpowiedz

Giorgio Borgio Melepetto - 3 godziny temu, *.wind.it A co z Lopesem? Przyszedł do druzyny zastąpić Obradovica? odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl Biedny gosc, byl umierajacy, cierpial meki, ale zdarzyl sie cud i wyzdrowial. Wyniszczone pluca od wszechpoteznego wirusa sie zregenerowaly w tydzien. Tu musiala zadzialac sila zza swiatow. odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @atmosferic: warto byłoby gdyby sam zainteresowany powiedział coś więcej. Przecież nie będzie spowiadać się z jakiś grzechów więc czemu nie... Dla wszystkich wiedza o tej przypadłości jest ważna. Szczególnie gdy ''chory'' zdrowieje i trenuje a nie leży plackiem. odpowiedz

D - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Czyli juz ma to za soba. Wiec w testach juz nie uczestniczy odpowiedz

emdżej - 3 godziny temu, *.chello.pl Jakaś dziwna historia z tym Juranoviciem, wrócił do treningów i zaraz znowu zniknął i nikt nie napisze o co chodzi odpowiedz

Kasztan - 4 godziny temu, *.47.53 Dziewczyny też przebadane czy zaraz będziemy mieć zarażenia?! odpowiedz

X - 3 godziny temu, *.virginm.net @Kasztan: Ty Kasztan a Ty jeszcze nie plyniesz wisla w strone plocka? odpowiedz

