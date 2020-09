Kobiety

IV liga: KS II Raszyn 6-2 Legia Ladies

Sobota, 12 września 2020 r. 13:56 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 3. kolejki IV ligi kobiet rozegranym w Raszynie Legia Ladies przegrały 2-6 z KS II Raszyn.



Było to trzecie spotkanie legionistek w ciągu 7 dni. Poprzednie dwa starcia kończyły się zwycięstwami. Trenerzy z Raszyna wystawili na mecz z Legią drużynę wzmocnioną zawodniczkami na co dzień grającymi w II lidze. To poskutkowało prowadzeniem gospodyń do przerwy 4-0.



Kolejny ligowy mecz Legia Ladies rozegrają w sobotę, 19 września o godzinie 13:00 na bocznym boisku przy Łazienkowskiej 3. Rywalem będzie drużyna Ostrovii Ostrów Mazowiecka.



Fotoreportaż z meczu - 66 zdjęć Woytka